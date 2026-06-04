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Пільги на будівництво розподіленої генерації: уряд оголосив старт держпрограми

Пільги на будівництво розподіленої генерації: уряд оголосив старт держпрограми

З 1 червня стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації – великий і середній бізнес зможуть залучати кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підтримка поширюється на проєкти будівництва газопоршневих і газотурбінних установок, когенераційних установок, об'єктів на біомасі та біогазі, систем накопичення енергії та іншої інфраструктури, яка підвищить надійність електропостачання підприємств та громад в умовах російського енергетичного терору.

Сума фінансування становить від 1 до 25 млн євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачена можливість відтермінування виплат до 12 місяців.

"Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях", – зазначила очільниця уряду у Телеграм.

Подати заявку на участь у програмі можна наразі через 14 банків-партнерів, їх кількість збільшуватиметься. Відбір та супровід проєктів здійснюватиме Національна установа розвитку.

"Окрім нової програми вже доступні кредити до 10 млн грн під 0% на генератори і газові установки, а також до 250 млн грн на енергетичні проєкти в межах програми "Доступні кредити 5-7-9%", – нагадала Свириденко.

Вона зазначила, що розвиток розподіленої генерації є одним із ключових напрямів Планів стійкості регіонів.

"Кожен новий проєкт розподіленої генерації — це додаткові мегавати для енергосистеми, стабільніша робота підприємств і менша вразливість до російських атак на енергетичну інфраструктуру", – наголосила прем'єр-міністерка.

Джерело: epravda.com.ua

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