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Пільгу щодо незастосування РРО надано і селищам

Пільгу щодо незастосування РРО надано і селищам

Фізичним особам-підприємцям – платникам єдиного податку дозволено здійснювати торгівлю товарами (крім підакцизних) без РРО як на території села, так і на території селища.

Такі зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2022 № 95 «Про внесення змін до переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій», яку оприлюднено на Урядовому порталі.

Зазначений Перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1336-2000-%D0%BF#Text

Источник: tax.gov.ua

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