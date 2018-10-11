Плыли-плыли, а на берегу... У кого отберут субсидии в отопительном сезоне 2018-2019

В преддверии отопительного сезона 2018/2019 Министерство социальной политики сообщило, что денежный перевод из-за рубежа на более, чем 50 тысяч грн будет учитываться при расчете субсидии как дополнительный доход. Это заявление стало продолжением курса правительства Гройсмана на уменьшение расходов на субсидии на оплату услуг ЖКХ, которое началось еще в мае, когда были ужесточены требования для их получения. Теперь на размер субсидии может повлиять даже выигрыш в лотерею.

Попробуем разобраться в причинах такого резкого поворота социальной политики, а также какие могут быть последствия, как для незащищенных граждан, так и для отрасли ЖКХ.

Либо деньги — в тень, либо люди — в суд

Первая реакция экспертов на такие изменения правил получения субсидий — правовое невежество Минсоцполитики во главе с министром Андреем Ревой. Денежные переводы с юридической точки зрения к доходам не относятся.

«…поступления из-за рубежа будут доходом только в том случае, если вы заключили договор трудоустройства или разовый контракт, сделали работу и получили вознаграждение, с которого уплатили налог! Фантазии Ревы рискуют обратиться многочисленными судебными исками. Ведь часто люди пересылают деньги, которые потом передаются дальше родственникам того, кто присылал, а не используются фактическими получателями», — написал на своей странице в Facebook директор аналитического центра «Институт города» Александра Сергиенко.

Экономисты уверены, что как только правительство начнет учитывать денежные переводы из-за рубежа при начислении субсидии, эти деньги сразу же уйдут в тень.

«В стране с высоким уровнем теневой экономики, в которой обеспечение финансовой стабильности зависит от трансфертов трудовых мигрантов, крайне опасно, когда министр соцполитики заявляет, что кто-то лишится субсидий из-за переводов, получаемых из-за рубежа. После таких слов немедленно увеличатся перечисления через неофициальные каналы» — уверен исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Каждый пятый — под удар

Новые правила начисления субсидии ставят под удар каждого пятого получателя субсидий. Согласно постановления Кабмина от 27 апреля 2018 года, из государственного реестра субсидиантов автоматически будут исключены те, кто владеет больше, чем одним жильем или купившие автомобиль, не старше 5 лет.

Лишаться субсидий украинцы, владеющие квартирой площадью более 120 кв. м или домом в 200 и более кв. м. Органы соцзащиты, также проверят, совершал ли гражданин в течение года покупки или оплачивал услуги на сумму свыше 50 тыс. грн. Если было такое, прощай субсидия!

Не стоит рассчитывать на помощь от государства в оплате «коммуналки» и тем, кто работает неофициально или поехал на заработки за рубеж. Такие граждане должны стоять на учете в центре занятости и платить ЕСВ (единый социальный налог). Не заплатил ЕСВ — автоматически насчитают доход в 3 прожиточных минимума (5286 грн) и лишат субсидии. Добавьте к этому влияние человеческого фактора в наших госучреждениях, и о соцзащите можно забыть.

«Отдельные центры соцзащиты по-своему трактуют правила предоставления субсидии. Мне отказали в субсидии, потребовав справку о доходах дочери и ее супруга, хотя они со мной не проживают с 2011 года. Как теперь оплачивать за газ с пенсией в 2300 гривен?», — жалуется Realist'y жительница г. Пирятин в Полтавской области.

Без субсидии осталась и пенсионерка из Киева 89 лет, которая получает минимальную пенсию около 1500 грн. «Из-за того, что квартиру по дарственной передала сыну, а он уже более 10 лет живет и работает в Германии, мне отказали в субсидии: сказали, что сын должен оплачивать и „коммуналку“. А он там под завязку получает, чтобы жилье оплатить и прожить» — объясняет она.

«Живу в квартире один. Получаю минималку. В субсидии отказали. Раз в квартал сын пересылает 2−3 тысячи долл. Он работает в Китае по контракту на три года. Собирает на квартиру. Но так как деньги приходят на мое имя, получается, что это — мой доход. А я к ним вообще не имею никакого отношения. Только собираю и по доверенности отношу в банк» — возмущается пенсионер из Одессы.

Историй, когда действительно нуждающихся людей, государство оставило без помощи, десятки, а то и сотни тысяч по всей стране. Причина — банальна, а ситуация прогнозируема.

Постоянное повышение тарифов без создания дополнительных возможностей для увеличения доходов граждан требует постоянного увеличения расходов на субсидии -денег в бюджете не хватает, и долги по оплате тарифов ЖКХ продолжают увеличиваться.

Заколдованный круг

«Один из замминистров соцполитики проговорился, что цель апрельского постановления Кабмина — уменьшить количество субсидиантов на 30%. На 2018 год на погашение субсидий выделен 71 млрд грн. Но этих денег не хватает, и Рева просит нардепов внести изменения в госбюджет и заложить еще хотя бы 7 млрд. Поэтому за счет новых правил пытаются сократить госрасходы с 71 миллиарда до 55 миллиардов в 2019 году», — поясняет эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Однако уменьшить количество получателей субсидии получится только временно. После очередного повышения цен на газ (эксперты полагают, что кубометр голубого топлива подорожает с 6900 до 8080 грн), соискателей субсидии снова прибавится.

«После увеличения цены на газ, мы выйдем на такое же количество субсидиантов, которое было в 2017 году. Думаю, их будет 40−45% от общего количества домохозяйств. В законопроекте о госбюджете на 2019 год заложили только 55 млрд., и этих денег не хватит. Но ко второму чтению эта сумма увеличиться на 15−20 млрд», — заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Выходом из сложившегося тупика «повышение тарифов — увеличение субсидии» может стать их монетизация. Но, учитывая правила, по которым она будет проводится в 2019—2020 годах, еще меньше граждан смогут претендовать на помощь государства. «Тем, кто хочет провести монетизацию субсидий, нужно будет подавать новый пакет документов. Значит будет перерегистрация субсидиантов и еще более строгий контроль. В итоге, правительство выйдет на цифру 30% получателей монетизированной субсидии от общего количества домохозяйств», — считает Пендзин.

За долги могут и унитаз конфисковать

Курс правительства на сокращение субсидиантов, повышение стоимости газа для населения без изменения уровня доходов граждан обяательно приведет к росту долгов по оплате услуг ЖКХ.

«У нас зарплата в 4 раза меньше, чем в Польше, а тарифы ЖКХ на 20-25% выше. Долги за "коммуналку" будут расти. Сейчас они составляют 38 млрд. грн, а после повышения тарифов и урезания субсидий достигнут 60-70 млрд. грн. Это очень опасно: рост долгов за услуги ЖКХ может привести к коллапсу всех коммунальных предприятий. Вот и сейчас Киев без горячей воды как раз из-за долгов за услуги ЖКХ, - комментирует глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперты уверены, что действующее правительство вряд ли будет решать проблему накопленных долгов по коммунальным услугам. «Они (члены Кабмина — R°) сидят на чемоданах и ждут выборов. А после них проблема погашения долгов и монетизация субсидий станет головной болью новой власти», — считает Павловский.

По действующему законодательству, у должника по оплате «коммуналки» можно даже отбирать имущество. По словам юристов, такие прецеденты уже есть. «Если суд по иску какого-то предприятия признает человека должником, тогда за дело берется исполнительная служба. Государственные или частные исполнители придут к должнику с оценщиком и сначала опишут движимое имущество, то есть посмотрят, чем ценным владеет должник: телевизор, холодильник, бытовая техника, посуда, одежда, обувь… Опишут, оценят, конфискуют и продадут», — рассказывает адвокат Иван Либерман.

Если вырученных от продажи средств не хватит, то дело может дойти до ареста и продажи квартиры. Но это — уже последний шаг. «Продавать квартиру можно будет только тогда, когда уже нечего в ней продать: сняты унитаз, умывальник, выкручены розетки…», — уточняет адвокат.

Опасность для граждан таится в том, что в законодательстве не указан минимальный размер задолженности, который позволяет поставщику коммунальных услуг взыскать ее через суд. «Судебная практика показывает, что подобные иски рассматриваются, если задолженность превысила десять минимальных зарплат, то есть 35 тыс. грн», — объясняет Либерман.

К конфискации имущества, а тем более недвижимости, вряд ли, дело дойдет. Власть просто побоится обострять ситуацию в стране перед выборами. «Если начнут выставлять на улицу семьи, то очень быстро организуется социальный Майдан», — говорит Павловский.

«Накормить» монополиста

Все эксперты единодушны: корень проблемы — в монополии на внутреннем рынке газа и экономически необоснованном формировании цены на газ. Власть продолжает демонстрировать удивительную недальновидность, пытаясь компенсировать недополученные поступления в бюджет, за счет доходов населения. При этом не создавая никаких дополнительных возможностей для их увеличения.

«У нынешней власти единственный источник покрыть долги – повысить цену на газ. Тогда увеличатся поступления в НАК «Нефтегаз» и, соответственно, выплаченные монополистом налоги в госбюджет. Получается, что цена на газ превратилась в дополнительный гигантский налог для населения», - заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Пока государство не наведет порядок в газовом секторе, не предоставит прозрачную формулу формирования цены на голубое топливо, будут продолжаться манипуляции с начислением субсидий. Кабмин будет пытаться изобрести велосипед, чтобы добиться повышения уровня оплаты за услуги ЖКХ по постоянно растущим тарифам. А вместо этого, утверждают эксперты, можно просто их снизить до разумного уровня, и в субсидиях будут нуждаться намного меньше людей.

Источник: Реалист

Новости портала «Весь Харьков»