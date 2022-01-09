По карте харьковчанина можно со скидкой выпить кофе в компании енота

В новом году к системе лояльности проекта "Карточка харьковчанина" ("X-card") присоединились салоны "Дом оптики" и кофейня "Енот Coffee". Об этом сообщил заместитель директора КУ "Офис реформ Харькова» Дмитрий Давидьянц.

Так, теперь владельцы карточки харьковчанина смогут воспользоваться дисконтом в кофейне "Енот Coffee", а в сети салонов "Дом оптики" – получить 50-процентную скидку на диагностику зрения и 10-процентную – на медицинские оправы, неакционные солнцезащитные очки и прохождение курса аппаратного лечения зрения.

По словам Дмитрия Давидьянца, в городе работают над тем, чтобы участие в проекте было выгодным не только для обладателей "Карточки харьковчанина", но и для партнеров.

"Мы запускаем совместные рекламные кампании, начиная от публикаций в социальных сетях и заканчивая созданием маршрута выходного дня, на котором были бы отмечены партнеры. Он будет показывать, что здесь человек может зайти в кофейню, а там покататься на роликах или коньках. Также выпускаем информационные буклеты, которые должны выдаваться при получении карты", - отметил Дмитрий Давидьянц.

Справка SQ. Карточка харьковчанина – это городской проект, который предполагает раздачу всем горожанам с харьковской пропиской пластиковых карточек. Они которые могут использоваться как проездной для транспорта, входной билет в зоопарк, а также предоставлять скидки в некоторых магазинах и заведениях сферы услуг.

По состоянию на 24 декабря у Карточки харьковчанина – почти 30 действующих партнеров. Среди них:

● "Кулиничи", что дает скидки на хлеб;

● сеть аптек 911, что дает скидки на лекарства;

● "Книголэнд" – скидки на книги;

● сеть АЗС SUNOIL – скидки на топливо;

● продуктовые супермаркеты "Восторг", "Класс", "Посад", "Чудо", что дает скидки на продукты;

● "Буфет", что дает скидки на пиццу, и так далее.

● "Планета кино", где со скидкой в 10% можно купить билеты в IMAX, 4DX, Cinetech+.

С полным списком действующих партнеров проекта можно ознакомиться здесь. https://x-card.city.kharkov.ua/official-partners/#/region=Worldwide&category=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8&logo=141

Также в городе работает «горячая линия», куда можно обратиться по вопросам, связанным с «Карточкой харьковчанина». Задать вопросы и уточнить необходимую информацию можно по телефону: 725-15-35.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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