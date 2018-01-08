По косвенным данным (Часть 1)

A U.S. Army Soldier from 2nd Cavalry Regiment fires a FGM-148 Javelin

В своих ранних книгах знаменитый писатель и историк Второй Мировой войны, Виктор Суворов, достаточно интересно описывал то, как некие косвенные данные текущих или давно прошедших событий могут привести к выводам о реальной их картине. Понятно, что большая часть оперативных данных любых вооруженных сил закрыта грифами секретности и недоступна для широкого круга общественности. По этой причине бесполезно смотреть на событие прямо, там либо ничего не видно, либо военные организуют комплекс мер по дезинформации, чтобы скрыть свои истинные цели и намерения. Тем не менее, по некоторым показателям загрузки транспортной системы, характеру перевозимых грузов и сотнях других косвенных данных, которые просто нереально скрыть, можно приблизительно вычислить, что, где и когда должно произойти. Другое дело, что наблюдатель должен обладать почти энциклопедическими знаниями, чтобы представлять сами возможные процессы, а потому понимать, куда смотреть и на что обращать внимание. Кроме того, такой наблюдатель должен обладать аналитическим умом, чтобы из этих косвенных данных собрать мозаику, противоречащую заявлениям официальных лиц.

Для этого не обязательно быть профессиональным разведчиком. Наши читатели не раз писали нам о том, что предвидели нападение РФ на Грузию с точностью до нескольких дней. Прямо скажу, в преддверии этих событий автор вообще не обращал внимание на этот узел, а потому – был немало удивлен сообщениям прессы о начале пятидневной войны. Это уже потом, внимательно рассматривая все, что происходило перед вторжением армии РФ в Сакартвело, все становилось на место. Если в то время пришлось бы следить за развитием событий, то скорее всего, можно было дать высокую степень вероятности этого вторжения. Удивительно, что в Тбилиси не видели того, чего не видеть было невозможно.

Однако, это был маленький пример, наглядно иллюстрирующий то, на что сейчас нужно смотреть, чтобы ощутить динамику событий, связанных с войной. Однако, это – никому не интересно. Информационный поток превратился в какую-то нескончаемую «Санта Барбару», где пустые речи Серлеща, пуштуна или подобных пустышек размазываются толстым жирным слоем и обсуждаются, как нечто реальное, действительно имеющее влияние хоть на что-то. Все это напоминает забавные, но бестолковые игры щенка с тапком, только все происходит в масштабах страны, которая ведет войну на своей территории с более мощным противником.

В этой связи, сегодня появилось некое сообщение американской военной прессы, которое в Украине совершенно никого не заинтересовало, а напрасно.

У нас долго, нудно и бесплодно стояла дискуссия о том, что реальной помощи в войне с агрессором не оказали ни США (гарант территориальной целостности Украины по Будапешту), ни Европа, чей основополагающий документ европейской безопасности, называемый «Хельсинки», как раз и попрала Москва.

Последнее, что немного всколыхнуло публику, это грядущая поставка ПТРК «Джавелин». Однако эта новость была размазана в том же стиле, что и все остальное. Например, за скобками осталась формула запроса Украины именно по этому виду вооружений. А запрос был достаточно интересным, чтобы о нем поведать публике. Украина запросила более тысячи Джавелинов, ровно по количеству ракет, которые были переданы и уничтожены по Будапешту. С точностью до единицы. Только это можно было преподнести как некий сарказм Украины, но куда там!

Но мы хотим коснуться именно рождественского аспекта этого события и поставок вооружений вообще, не только Джавелинов. Тут нам и понадобится метод Виктора Суворова, о котором мы вели речь выше.

(продолжение следует)

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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