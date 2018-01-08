По косвенным данным (Часть 2)

Barrett M107A1 Выстрел и их там уже нет

Если кто не в курсе, у РФ возникли серьезные проблемы на самом емком и перспективном рынке вооружений в Индии. Индусы, традиционно ориентировавшиеся на оружие из совка, а потом и из РФ, постепенно, но неотвратимо сворачивают сотрудничество с Москвой. Как можно понять из многочисленных комментариев индийских военных, их не устраивает именно уровень технологий новой техники. Это касается бронетехники, авиации и ракетостроения. Известно, что даже то, что россияне поставляли по разделу «бронетехника», комплектовалось импортными узлами и агрегатами, особенно это касалось электроники.

С самолетами стало еще хуже и именно в той области, которая касается высоких технологий. Индусы с самого начала планировали свой клон ФАК-ПА оснащать собственной электроникой, да и россиянам что-то поставлять для их самолетов, но потом все вошло в стоп, когда индийские специалисты попали на предприятия российской оборонки и увидели уровень технологий собственными глазами. Наверняка, им стало понятно, почему россияне не судятся с китайцами за плагиат их систем вооружений. По сути, китайцы брали концепцию, а потом – выкидывали из конкретной системы все российское и ставили свое. Только с двигателями у китайцев еще не слишком хорошо получается, но все остальное ушло дальше и не интересует Пекин, в плане практического применения.

В общем, индусы начали переходить на узлы и агрегаты, а потом и на готовые изделия, произведенные во Франции, например – заменяя российские самолеты. В последнее же время пошло резкое сближение позиций с США и очень возможно, что после снятия барьеров, касающихся перетекания военных технологий, американцы активно отожмут у россиян весь рынок, ибо последние почти не умеют вести честную конкуренцию, без давления и подкупов.

Этот этюд приведен для того, чтобы понимать насколько современные российские системы вооружений отстают от американских. Вернее, они не только отстают но и находятся в стороне от основных технологических тенденций. Россияне привычно идут своим путем. Но Украина и РФ обладали примерно одинаковыми наработками, в плане технологий, ибо вышли из одного совка. Потом наша оборонка была в загоне, а российская – получила гигантское финансирование за счет нефтедолларов.

Это надо понимать для того, чтобы реально оценить состояние ВСУ, которые отстали и от мирового уровня технологий, вооружений и, как следствия – тактики его применения. В критических областях вооружений мы отстали на поколения и тут просто надо спокойно и трезво смотреть на вещи.

И вот в этой обстановке мы просим поставить нам оружие. А кто им будет воевать? Тот же самый Джавелин является предпоследней разработкой в области ПТРК. То есть, он является более сложной и дорогой системой, чем тот «Тоу», который был поставлен в Сирию и которым сирийцы лупят российские Т-72 и даже Т-90. Наша новинка «Стугна» — одноклассница не Джавелина, как о том часто писали, а именно Тоу. Войска только начали получать систему вооружений, которая в передовых странах давно является устаревшей и выведенной на консервацию.

Джавелин или его аналог мы никогда не производили и неизвестно, когда станем его производить, а Штаты уже внедряют новую систему, идущую на смену Джавелину. Поэтому, Джавелин, и не только он, а все новое оружие должно попасть в умелые руки. Это не совковая дешевка, а высокотехнологичное, дорогое оружие. Весь персонал, который будет работать с новым оружием, должен соответствовать по уровню подготовки, этому оружию.

(окончание следует)

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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