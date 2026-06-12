По направлению FPV-дронов СОУ превосходят врага в соотношении 1,5 к 1 и это преимущество продолжает расти — Сырский

В мае подразделения беспилотных систем СОУ поразили около 180 тысяч верифицированных целей противника — на 12,7% больше, чем в апреле. Было обезврежено около 4 тысяч российских беспилотников типа Шахед, что на 27% превышает показатель предыдущего месяца. Также поражено около 10 тысяч позиций операторов вражеских беспилотных авиационных комплексов, отметил Главком ВСУ.

Показателен и другой результат: с начала 2026 года украинские операторы дронов обезвредили на 12,5 тысяч российских оккупантов больше, чем рф привлекла в свои вооруженные силы за этот же период.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68926

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