По программе Зеленского «Большая стройка» будут спасать уникальные мозаичные остановки – Кубраков

Укравтодор инициирует масштабный проект восстановления автобусных остановок и автопавильонов в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка». Агентство вместе со специалистами начало собирать данные о придорожной инфраструктуре, являющейся уникальным культурным наследием, заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

«Долгое время этот вопрос просто игнорировался - как следствие, большая часть действительно ценных объектов, в частности остановочных комплексов и автопавильонов, перешли в аварийное состояние и представляет опасность для пассажиров. То есть проблема из фазы «не трогать, чтобы сохранить» перешла в этап «невозможно игнорировать», - говорит глава агентства.

С начала «Большой стройки» в 2020 году Укравтодор поставил задачу повысить безопасность на дорогах. Поэтому в ходе ремонтов устанавливают больше освещения, барьеров и тротуаров. В новых проектах убирают опасные развязки и левые повороты. Развитие придорожной инфраструктуры станет следующим шагом. При выполнении работ также будут учитывать культурное значение объектов.

«Понятно, есть ряд ограничений - в частности, некоторые объекты уже не подлежат даже реставрационным работам. Однако вместе мы сможем сделать так, чтобы там, где объект уже невозможно сохранить - создать качественную, комфортную и эстетически ценную альтернативу», - комментирует Кубраков.

Конкурс на разработку новых типовых проектов остановок объявлен в декабре прошлого года, предложения до сих пор принимаются. Кроме того, Укравтодор выступил с инициативой включить мозаичные остановки в проекты «Путешествуй Украиной» и «Большая реставрация», для популяризации и сохранения таких объектов.

Напомним, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка» стартовала «Большая реставрация». По словам координатора программы, заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, цель проекта - отстроить 150 объектов культуры, среди которых замки, крепости, музеи и т.д.

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