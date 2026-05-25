Сегодня 10:41
По результатам первого квартала 2026 года экономика россии впервые с начала 2023 года продемонстрировала сокращение — Bloomberg

На фоне войны против Украины это стало ударом по планам российского диктатора Владимира путина обеспечить стабильный экономический рост.

Федеральная служба статистики россии сообщила, что за первые три месяца года валовой внутренний продукт страны уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это сокращение может усугубить опасения относительно того, что российская экономика постепенно приближается к рецессии на фоне войны и высокой стоимости заимствований. В то же время, на спад могли повлиять и отдельные временные факторы.

Кроме того, в прошлом месяце путин потребовал от чиновников объяснить причины замедления экономической активности. Между тем, он заявлял, что после падения в феврале российская экономика в марте выросла на 1,8%, и такого результата удалось достичь благодаря введенным мерам.

