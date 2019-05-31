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Победа Дональда Трампа над Робертом Мюллером как трамплин “второго срока”

Победа Дональда Трампа над Робертом Мюллером как трамплин “второго срока”

Доклад спецпрокурора Мюллера не столько навредил Дональду Трампу, сколько поможет ему на следующих президентских выборах в США.

Итак, намедни, 29 мая, спецпрокурор Роберт Мюллер сделал заявление, в котором он фактически признался в поражении в битве с Дональдом Трампом, отказавшись делать заключения касательно его, якобы, препятствования следствию. И хотя подозрения относительно Трампа, как человека ставившего Мюллеру палки в колеса, сохраняются в остальном претензий – нет. Так же Мюллер сообщил о закрытии своего офиса.

Таким образом, расследование Мюллера доказало факт вмешательства России в президентские выборы в США, но при этом оказалось совершенно несостоятельным в отношении линии сговора Трампа с Кремлем.

Кроме того, Мюллер дал понять, как почитателям Трампа в лонах Демократической партии, так и журналистской среде, что он предоставил всю имеющуюся информацию по этому делу и ничего нового от него никто не услышит.

"Любые показания" не будут выходить "за рамки" доклада”, - подчеркнул Роберт Мюллер в своем заявлении. А, как известно, доклад, что в сокращенном, что в полном объеме, опять же, не содержит прямых доказательств сговора Трампа с Россией.

Что же, хотелось бы в данном контексте мне вам, уважаемые читатели, напомнить о двух материалах имевших место ранее, а именно, "Минюст США придал стимул второму президентскому сроку Дональда Трампа" и "У Трампа все хорошо или “что там доклад Мюллера?”.

https://uc.od.ua/columns/1533/1212907

https://uc.od.ua/columns/1533/1213916

На момент их публикации это был самый противоречивый взгляд на события в Вашингтоне во всем украинском “аналитическом” сегменте. И в то время как он подавался критике, как случайных прохожих, так и господ “с репутацией”, мы имеем, как говорится, то, что имеем – у Трампа всё хорошо. И даже более того. А потому, делайте выводы, что и от кого читаете. Но, не отвлекаемся…

Именно доклад Мюллера придает Дональду Трампу дополнительных баллов в его борьбе за второй президентский срок, ведь ареол оболганного республиканца, коварными демократами, так красиво и ярко будет смотреться в ходе его предвыборной компании. Причем, именно он станет одним из рычагов давления на демократов и ответом на любые критические замечания и упреки.

Ведь демократы, по сути, погрузившиеся в доклад Мюллера и делавшие именно на него свою основную ставку, совсем позабыли о том, что предвыборная компания, де-факто, но стартовала. Основное их оружие против республиканцев оказалось сломанным, но обернется против них же, ведь этот доклад – это фактор давления на президента, необоснованный и гнусный. Ох уж эти жадные до власти демократы, не то, что пуритане республиканцы, думающие о благе нации, а не личной выгоде.

И вот теперь, скажите, что у Дональда Трампа нет шансов второй раз занять жилплощадь в Белом доме? О, нет, уверен, что шансов у него, более чем достаточно. Тем более с такими козырями в рукавах.

Источник: uc.od.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: США, трамп

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