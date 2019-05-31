Победа Дональда Трампа над Робертом Мюллером как трамплин “второго срока”

Доклад спецпрокурора Мюллера не столько навредил Дональду Трампу, сколько поможет ему на следующих президентских выборах в США.

Итак, намедни, 29 мая, спецпрокурор Роберт Мюллер сделал заявление, в котором он фактически признался в поражении в битве с Дональдом Трампом, отказавшись делать заключения касательно его, якобы, препятствования следствию. И хотя подозрения относительно Трампа, как человека ставившего Мюллеру палки в колеса, сохраняются в остальном претензий – нет. Так же Мюллер сообщил о закрытии своего офиса.

Таким образом, расследование Мюллера доказало факт вмешательства России в президентские выборы в США, но при этом оказалось совершенно несостоятельным в отношении линии сговора Трампа с Кремлем.

Кроме того, Мюллер дал понять, как почитателям Трампа в лонах Демократической партии, так и журналистской среде, что он предоставил всю имеющуюся информацию по этому делу и ничего нового от него никто не услышит.

"Любые показания" не будут выходить "за рамки" доклада”, - подчеркнул Роберт Мюллер в своем заявлении. А, как известно, доклад, что в сокращенном, что в полном объеме, опять же, не содержит прямых доказательств сговора Трампа с Россией.

Что же, хотелось бы в данном контексте мне вам, уважаемые читатели, напомнить о двух материалах имевших место ранее, а именно, "Минюст США придал стимул второму президентскому сроку Дональда Трампа" и "У Трампа все хорошо или “что там доклад Мюллера?”.

https://uc.od.ua/columns/1533/1212907

https://uc.od.ua/columns/1533/1213916

На момент их публикации это был самый противоречивый взгляд на события в Вашингтоне во всем украинском “аналитическом” сегменте. И в то время как он подавался критике, как случайных прохожих, так и господ “с репутацией”, мы имеем, как говорится, то, что имеем – у Трампа всё хорошо. И даже более того. А потому, делайте выводы, что и от кого читаете. Но, не отвлекаемся…

Именно доклад Мюллера придает Дональду Трампу дополнительных баллов в его борьбе за второй президентский срок, ведь ареол оболганного республиканца, коварными демократами, так красиво и ярко будет смотреться в ходе его предвыборной компании. Причем, именно он станет одним из рычагов давления на демократов и ответом на любые критические замечания и упреки.

Ведь демократы, по сути, погрузившиеся в доклад Мюллера и делавшие именно на него свою основную ставку, совсем позабыли о том, что предвыборная компания, де-факто, но стартовала. Основное их оружие против республиканцев оказалось сломанным, но обернется против них же, ведь этот доклад – это фактор давления на президента, необоснованный и гнусный. Ох уж эти жадные до власти демократы, не то, что пуритане республиканцы, думающие о благе нации, а не личной выгоде.

И вот теперь, скажите, что у Дональда Трампа нет шансов второй раз занять жилплощадь в Белом доме? О, нет, уверен, что шансов у него, более чем достаточно. Тем более с такими козырями в рукавах.

Источник: uc.od.ua

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