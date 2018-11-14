Почаївська Лавра: чи законно українська святиня передана в оренду Московському патріархату на понад 30 років

Коли об’єднання Українських церков стало реальним, довкола Почаївської лаври розгорнулися релігійні пристрасті

Свято-Успенська Почаївська лавра – найбільша православна святиня Західної України. Величні споруди, їх змальовував ще свого часу Тарас Шевченко. Досі до лаври приїжджають тисячі паломників і не лише з України.

Охоронці у камуфляжі на усіх входах до лаври. Прихожани храму до такого уже звикли.

Посилили охорону лаври, яка нині належить до Московського патріархату, після того як розпочалася процедура надання українським православним автокефалії. Константинополь своїми рішеннями змінив ситуацію в українському православ’ї.

Поки Київ очікує на надання томосу – юридичного завершення створення незалежної Церкви, в Почаєві вирішили діяти. Стало відомо, що споруди Почаївської лаври, які перебувають у державній власності, передали в оренду Московському патріархату аж до 2052 року. Два великі собори, монастирські келії, архієрейський будинок – загалом шість споруд лаври, площею більше як 7 тисяч квадратних метрів. Про це свідчить витяг із Державного реєстру майнових прав.

Тарас Паляниця, депутат Почаївської міської ради:

Відповідно активізація і перші дії відбулися зі сторони держави України, зі сторони державних органів. Натомість коли став відомий факт монахам, то вони звернулися до іншого реєстратора, який зареєстрував право на користь Московського патріархату до 2052 року. І це тоді, коли перший реєстратор тримав цю справу на розгляді.

Цей депутат і дав розголос рішенню реєстратора віддати лавру в оренду Московському патріархату ще на більш як 30 років. Історія оренди української святині російською церквою розпочалася ще в 2003 році. Тоді, за часів прем’єра Віктора Януковича, споруди святині вилучили зі складу Кременецько-Почаївського заповідника. І лише цього року Міністерство культури доручило державному заповіднику їх повернути. Утім, дивним чином цього не сталося. У заповіднику переконують – вони першими звернулися до реєстратора з претензією на споруди лаври. Але дісталися святині Московському патріархату.

Ігор Деревінський, юрист Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника:

Їхні заяви були зареєстровані 27 вересня – це на три дні пізніше. І яка виникла ситуація цікава. Це згідно з чинним законодавством передбачено, що якщо вже зареєстрована заява, то усі інші заяви, які реєструються іншими реєстраторами, повинні бути призупинені до моменту вирішення попередньої заяви по суті. Тобто Струсівське КП оминуло нашу заяву і нам уже пізніше була видана відмова по цьому об'єкту.

Як монахи виявилися спритнішими за чиновників "Час: підсумки" спробували довідатися у настоятелів лаври. Але вони обрали мовчанку.

Реєстратор, який видав документи на оренду лаври – Струсівське комунальне підприємство. Знайти його не просто. Офіс у Тернополі без будь яких вивісок і розпізнавальних знаків. Посадовець, який власноруч оформив документи на оренду, переконує – процедура передачі споруд Московському патріархату була законною. А звернення від державного заповідника в очі не бачив.

Андрій Яремко, державний реєстратор:

Усі документи, на підставі яких ухвалювалося рішення є легітимними та чинними до сих пір. Тобто їхня чинність не скасована. Не оскаржена в судах. Ми задовольнили їхнє законне право на оренду. Почаївська лавра, увесь цей комплекс, надалі залишається в державній власності. Його ніхто не передавав та не забирав від держави.

Скасувати дію держреєстратора можна. Таке право за Міністерством юстиції. "Час: Підсумки" звернулися туди із запитом, але відповіді поки не отримали. На реакцію цього відомства чекає і юрист Кременецько-Почаївського заповідника.

Ігор Деревінський, юрист Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника:

Я вже звернувся до Міністерства юстиції, щоб розібралися.

Переконаний, його права порушив державний реєстратор, проігнорувавши заяву на повернення лаврських святинь під крило заповідника. В ситуації розбиратиметься і Міністерство культури. Адже саме воно відповідальне за культурну спадщину, до якої зараховано і Почаївську.

Поки у Києві вивчають юридичні нюанси останніх рішень та архівних документів, місцеві депутати звернулися до Міністерства внутрішніх справ. Просять забезпечити цілодобову державну охорону Почаївської лаври.

Ігор Кульчицький, начальник Управління з питань внутрішньої політики і релігії Тернопільської ОДА:

Враховуючи ті пристрасті, які панують довкола Свято-Успенської Почаївської лаври – це і кількість публікацій, репортажів і висловлювання позицій окремих громадсько-політичних сил. І, на мою думку, депутати цим керувалися.

Про посилення охорони попросив і намісник лаври у своєму публічному зверненні. Прогнозує боротьбу за святині і кровопролиття.

"Враховуючи ситуацію, яка склалася, і по інформації, якою ми володіємо, і по загрозам розправою, яка все поширюється, видно, що і нам прийдеться щось пережити".

Володимир, митрополит Почаївський, намісник Свято-Успенської Почаївської лаври

Але поки що загроза провокацій існує лише на словах, заспокоюють в Тернопільській облдержадміністрації. Жодних фактів порушення громадського порядку на території лаври чи довкола неї давно вже не було.

Источник: 5.ua

Авторы: Мирослав Солонар, Ігор Селянинов

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