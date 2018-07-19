Почему Россия распродает гособлигации США

Российская Федерация на протяжении более чем 10 лет упорно и добросовестно вкладывала свободные средства в долговые бумаги США. Но, казалось бы, на фоне встречи Трампа с Путиным, преподносимой российской пропагандой как некий прорыв и успех, не имеющий аналогов в мире, Центробанк всего за несколько месяцев избавился от 85% гособлигаций США!

Согласно официальным данным, на сегодняшний день у РФ находится ценных бумаг госказначейства США на сумму чуть менее $15 млрд. При этом распродажа велась масштабно и, в каком-то смысле, панически. Ведь только за апрель и май было продано облигаций на сумму $79,2 млрд.

Конечно, можно себе представить, что это реализация плана Путина по избавлению “могучей” российской экономики от влияния доллара. Хотя, все эти деньги, вырученные от продажи ценных бумаг США, в большинстве своем осели на иностранных депозитах, и приносят проценты в иностранной валюте. Странно, что их не направили в “надежные” российские банки, дабы они помогали зарабатывать стране больше рублей.

Но это уже детали, а главное все же, почему такие колоссальные средства были столь поспешно выведены из госдолга США?

В данном случае на ум приходит лишь одна версия – в Кремле опасаются заморозки этих средств в результате принятия очередного пакета санкций.

То есть, данный финт Центробанка ярко демонстрирует, что встреча Трампа с Путиным это не более чем встреча. Серьезных надежд на президента США в Кремле не возлагают, а данные переговоры и переговорами толком не были, а лишь возможностью вывести Путина “в свет” за гибридные границы с политиком мирового ранга.

Именно поэтому вывод таких средств Россией из госдолга США демонстрирует, что надежд на улучшение отношений с Вашингтоном у Москвы - нет. И, чтобы не остаться без лишней сотни миллиардов долларов, её в срочном порядке решили вложить в банки, которые проявляют большую гибкость по отношению к реваншистскому режиму Путина.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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