Почему в России считают, что Крым надо вернуть Турции

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как российские спецслужбы ведут информационную войну на международной арене, чтобы Владимир Путин мог ловить рыбку в мутной воде. Но «Баширов, Петров и Ко» в современной России давно не те, что были в СССР, так что российских разведчиков и диверсантов преследуют одни неудачи. Не стала исключением и спецоперация, которая была организована, чтобы поссорить Турцию и Украину.

На днях состоялся визит президента Украины в Турцию, в ходе которого главы государств обсудили многие вопросы, начиная от обороны и заканчивая торговлей. В его рамках был подписан целый ряд важных документов, в частности, рамочное военное соглашение, предусматривающее расширение сотрудничества стран в оборонной сфере по 21-му направлению, меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов и протокол по итогам 12-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Переговоры оказались продуктивными, Киев и Анкара в очередной раз продемонстрировали готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

Во время визита президента Украины на совместной пресс-конференции Реджеп Эрдоган сделал важное для украинцев заявление: «Турция не признает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма. Мы поддерживаем и всегда будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении Крыма». Надо отметить, что у Турции всегда была четкая позиция о непризнании аннексии Крыма и поддержке территориальной целостности Украины, что неоднократно подчеркивали официальные лица.

Ранее подобные заявления Москва тихо игнорировала, но после успешной встречи президентов Украины и Турции, а также заявленной возможности участия турецкой стороны в международной «Крымской платформе» по деоккупации Крыма, в Кремле промолчать не смогли. Спустя несколько дней, Владимир Путин на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал: «Стремления Эрдогана в отношении Крыма я не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены. Думаю, что и другие наши партнеры это понимают. Ну и что, что Турция не признает Крым российским?» Но, видимо, спохватился, и чтобы Анкара не перекрыла газовый вентиль на «Турецком потоке», отметил: «С таким партнером (Турцией — прим. ред.) не просто приятно, с таким партнером надежно работается».

Владимир Путин «стремления Эрдогана в отношении Крыма» не знает, а газета «Московский комсомолец» – знает. Именно там была опубликована статья под громким названием «„Крым — это Турция»: зачем Эрдоган атакует Россию». В ней президента Турции назвали «турецким султаном», который «точно не считает Крым российским. Но одновременно он совсем не считает его и украинским. В глазах Эрдогана Крым — это территория, которая была несправедливо отобрана Россией в 1783 году у Османской империи и должна быть возвращена наследнице этой империи — современной Турции».

Затем «писатель» погружает читателя в захватывающую историю российско-турецких отношений, написанную в путинской интерпретации в духе толстовского «все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета».

Но в финале, неожиданно, после всех обвинений в адрес Турции, дрожащей рукой дописано: «Спасибо поэтому „турецкому султану» за то, что он своим заявлением по Крыму напомнил, что для нас совсем не друг, а в лучшем случае тактический партнер в ограниченном наборе ситуаций. Как говорится, кто предупрежден — тот вооружен».

В переводе с «писательского» это означает, я — не я, и лошадь не моя, и я не извозчик. Можно только посочувствовать «писателю», которому пришлось по долгу службы выдумывать этот опус. Ему явно не сносить головы, если Турция раскусит спецоперацию (а так и будет) и перекроет вентиль.

Но на этом «рассказе» российские спецслужбы не остановились, ведь мир должен знать своих героев, а никто, кроме кремлевских пропагандистов, российский «Московский комсомолец» — ни до, ни после обеда не читает. Каким-то «чудом» им удалось разместить этот художественный опус на одном из турецких ресурсов. И уже оттуда, якобы из турецкого первоисточника, а не со страниц «Московского комсомольца», новость разнесли по российским новостным ресурсам со ссылкой на Турцию. «Эрдоган: Крым надо вернуть Турции», «В Турции заговорили о „возвращении Крыма»», «„Эрдоган считает Крым турецким». Что на самом деле думают в Турции о судьбе полуострова», «Новая война за Крым?» — подобными громкими заголовками в стиле «СПИД-инфо» сегодня пестрит все российское информационное пространство.

Эта информационная кампания связана сразу с несколькими сопутствующими факторами. Во-первых, с явным провалом «миротворческих усилий» России в конфликте за Нагорный Карабах, в Сирии и Ливии. Во-вторых, недовольством Москвы усилиями украинской стороны в части развития военной оборонной архитектуры в Черноморском регионе для безопасности стран НАТО и союзников. Кремль понимает, что блицкриг провалился и появился сдерживающий фактор, с которым нужно считаться. Что надо сделать? Правильно — уничтожить эту преграду или ее локализовать.

В школе ученикам 1–4 классов задают задачку про злую щуку, которая хотела поймать леща, начала мутить воду, но в мутной воде сама попалась на удочку. Видимо, скудеют день ото дня пропагандистские умы, если российские спецслужбы проводят спецоперации уровня начальной школы.

Источник: sprotyv.info

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