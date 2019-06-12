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Почти треть россиян выступают за оккупацию «юго-востока Украины» – опрос

Почти треть россиян выступают за оккупацию «юго-востока Украины» – опрос

Лишь 14% респондентов ответили, что хотят, чтобы «юго-восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса».

Почти треть россиян выступают за оккупацию «юго-востока Украины», еще треть хотят создать там «независимое государство».

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного российским «Левада-Центром», которыми располагает УНИАН.

В частности, на вопрос: «Что вы думаете по поводу политического будущего «юго-восточной Украины», 29% респондентов ответили: «Чтобы юго-восток Украины стал независимым государством»; 27% - «Чтобы юго-восток Украины стал частью Российской Федерации».

17% опрошенных выбрали ответ: «Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева».

Только 14% респондентов ответили: «Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса».

Затруднились ответить – 13%.

При этом, отвечая на вопрос о том, что оккупация Крыма требует от России значительных затрат и в какой мере «вы лично готовы платить», только 7% указали: «В полной мере», 9% выбрали ответ: «В значительной степени», 26% - в «какой-то мере».

«Совершенно не готовы» платить за оккупацию Крыма 36% респондентов. 17% - не считают, что это бремя ляжет на обычных граждан. 5% - затруднились с ответом.

Опрос проводился 24 - 29 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проходило на дому у респондентов методом личного интервью.

Источник: unian.net

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