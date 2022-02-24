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Под Черниговом сдался в плен целый разведывательный взвод российских военных
Под Черниговом сдался в плен целый разведывательный взвод 74 российской мотострелковой бригады.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
«Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен.
Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады», — написал он.
Среди сдавшихся в плен — старшина Буйничев Константин Сергеевич, 74 мотострелковая бригада, Кемеровская область.
Он рассказал, что учения были в Ельне, 23 февраля узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой.
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