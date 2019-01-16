Под Харьковом на полигоне тестируют газ для переработки его в электроэнергию

На месте строительства многофункционального комплекса по переработке твердых бытовых отходов в Дергачевском районе изучают состав получаемого полигонного газа.

Об этом информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщил заместитель директора по техническим вопросам генерального подрядчика Александр Панченко, на старом законсервированном полигоне оборудована система сбора газа.

Там пробурили 17 скважин, к каждой из которых подключается специальный прибор для вычисления состава газа – по количеству в нем метана, углекислого газа, кислорода и окислов серы.

Эти данные изучат специалисты, чтобы подобрать нужное оборудование для переработки газа в электроэнергию.

Исследование планируют завершить в начале февраля.

Как рассказал главный энергетик предприятия Илья Затолока, скважины соединяет магистраль, которая проложена по всему полигону, и будет тянуться на строящийся полигон.

«Там будет проводиться очистка газа на газовой станции, и дальше газ будет направляться в газопоршневые установки, сжигаться, и так будет вырабатываться электроэнергия», - пояснил он.

Ожидается, что получаемая электроэнергия с излишком будет обеспечивать весь комплекс. В начале работы мусороперерабатывающего комплекса на полигоне планируют вырабатывать около 2 МВт электроэнергии в час, а в последующем - увеличить эти показатели до 6 МВт.

По словам заместителя директора, скважины будут работать на старом, действующем и новом полигонах.

Летом на действующем полигоне планируется пробурить еще 30 скважин и одновременно с засыпкой мусора уложить трубы для сбора газа на новом полигоне. Благодаря новым технологиям окружающей среде будет наноситься минимальный вред. Кроме того, неприятные запахи будут практически неощутимы.

Напомним, проект строительства комплекса по переработке ТБО с системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии инвестирует Мировой банк. Мусороперерабатывающий комплекс будет включать в себя новый современный полигон, установку для сбора и переработки газа и производственную часть – здание линии сортировки общей площадью 4 тыс. кв. м.

На сегодняшний день завершено строительство первых двух карт, строятся еще две, начато строительство цеха сортировки. Основной объем земляных работ планируется выполнить в течение четырех месяцев. К концу весны – завершить фундаментные работы и перейти к монтажу здания, параллельно монтируя оборудование, сообщили в горсовете.

Агентство Телевидения Новости