Под Харьковом прошли баллистические испытания корпусов БТР-4

Скандал в Укроборонпроме. Всё - из-за корпусов для бронетранспортеров, которые харьковские оружейники собирают по заказу Минобороны. Эксперты одного из специализированных изданий обнародовали информацию о якобы трещинах на корпусах, в местах сварки. Чтобы опровергнуть это, под Харьковом провели баллистические испытания.

Военный полигон под Харьковом. Здесь испытывают на прочность корпуса бронетранспортеров. Эти машины харьковские оружейники изготавливают по заказу Минобороны. Речь идет о сорока пяти БТР-4. Тринадцать - уже в армии.

На испытания позвали и журналистов. Это после того, как эксперты информационно-консалтинговой компании «Dеfense Express» обнародовали в соцсетях фото. По данным экспертов, из-за некачественной сварки и трещин корпуса простреливаются, а значит, жизнь украинских военных - под угрозой.

Для перевірки міцності шва стріляють з кулемета. Відстань понад 100 м Влучити треба три рази. Стільки ж - по найбільш вразливій ділянці біля шва. Це 15-20 мм від місця зварювання

Расстояние для выстрела в сто десять метров вычислили, учитывая скорость полета пули и калибр. Пули - бронебойные. После каждого выстрела сотрудники КБ Морозова и представители Минобороны определяют место, куда попала пуля. Сначала стреляют по обычному сварочному шву.

ЯКОВ МОРМИЛО, директор КБ им. Морозова

Ми провели обстріл корпусів бронетранспортера зварювального шва без наплавки. Попадання в сам шов - пробиття відсутнє. І попадання в зону термічного впливу - теж пробиття відсутнє

Корпус бронетранспортера разворачивают. На этой стороне - сварочные швы так называемой наплавкой. Объясняют: она для надежности. Её начали наносить на сварочные соединения, когда корпуса были из импортной стали. Отечественная, уверяют, прочнее.

ОЛЕГ ПЛЮЩАКОВ, начальник 85 военного представительства Минобороны Украины

У нас три попадания в шов: раз, два, три. Шов и зона ЗТВ выдержали. Мы подтвердили результат, что с наплавкой тоже не пробивается. Эта наплавка, как показали наши экперементы, вообще не нужна.

Сейчас конструкторское бюро имени Морозова не принимает корпуса от поставщика - Лозовского кузнечно-механического завода. Это сделали, чтобы провести испытания и доказать: корпуса и места сварки крепкие, как и положено. Надеются: контракт выполнят вовремя, до конца лета.





Агентство Телевидения Новости