Под Харьковом проведут учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW

Такие учения планируют провести с 10 по 20 февраля в нескольких регионах Украины, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Среди перечисленных министром локаций для проведения учений — Чугуев. Об этом министр заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV. Он отметил, что в Украине «параллельно, зеркально» с российско-белорусскими военными учениями будут проходить учения ВСУ.

«Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса. И это только полигоны. А еще будут отдельные площадки, отдельные места, где именно с 10 по 20 февраля будут проходить учения украинских Вооруженных сил с отработкой возможностей и украинских Bayrаktar, и украинских Javelin и NLAW, которые мы недавно получили от Британии», — заявил министр.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что угрозы оккупации Харькова войсками РФ нет «Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям приграничных областей не нужно волноваться», — посоветовал Залужный.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»