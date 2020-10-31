Под Изюмом установили памятник декабристу (ФОТО)

За селом Каменка Изюмского района установили памятник декабристу - Андрею Розену. Об этом сообщили в Изюмской громаде.

Барон Розен Андрей Евгеньевич родился в 1800 году в Эстляндской губернии (нынешняя Эстония). За поддержку идей декабристов был арестован и приговорен к 10 годам каторги с последующим поселением в Сибири навечно. Его жена - Анна Васильевна Малиновская - поехала за ним в Сибирь. Позже срок каторги был сокращен до 6 лет. В 1855 году Розен с семьей переехал в село Каменка.

Он преподавал в народной школе Каменки, занимался развитием села, используя современные на тот момент технологии. По инициативе эстонской диаспоры в Харьковской области, Фонда "Харьков - XXI век" и при поддержке местных властей было решено увековечить память Розена и его семьи, установив памятник на месте их захоронения.

Источник: sq.com.ua

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