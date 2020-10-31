Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:22
Просмотров: 110

Под Изюмом установили памятник декабристу (ФОТО)

Под Изюмом установили памятник декабристу (ФОТО)

За селом Каменка Изюмского района установили памятник декабристу - Андрею Розену. Об этом сообщили в Изюмской громаде.

Барон Розен Андрей Евгеньевич родился в 1800 году в Эстляндской губернии (нынешняя Эстония). За поддержку идей декабристов был арестован и приговорен к 10 годам каторги с последующим поселением в Сибири навечно. Его жена - Анна Васильевна Малиновская - поехала за ним в Сибирь. Позже срок каторги был сокращен до 6 лет. В 1855 году Розен с семьей переехал в село Каменка.

Он преподавал в народной школе Каменки, занимался развитием села, используя современные на тот момент технологии. По инициативе эстонской диаспоры в Харьковской области, Фонда "Харьков - XXI век" и при поддержке местных властей было решено увековечить память Розена и его семьи, установив памятник на месте их захоронения.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Папа Гуйє забив гол у дебютному матчі за харківський «Метал»
Сегодня 08:26    52
Поховання після коронавірусу на Харківщині — що робити родичам
Сегодня 07:54    142
На рынках Харьковщины проверяют торговцев свежей рыбой
Сегодня 06:51    138
Одне місто та два райони Харківщини викреслили з «червоної» зони
Сегодня 06:30    194
Коронавирус в Харькове: статистика на 30 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:10    125
В Харьков не пустили тонны индийского кунжута
30.10.2020 08:40    251
Харьковский вуз вошел в ТОП самых влиятельных в Украине
30.10.2020 08:12    443
В Госстате сообщили, что средняя зарплата в Харьковской области выросла на 8%
30.10.2020 07:45    138
В Харькове прогнозируют рост заболеваемости COVID-19
30.10.2020 07:19    390
На вулиці Конторській забороняється рух транспорту
30.10.2020 06:26    129
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 