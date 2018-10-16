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Под стенами Верховной Рады активисты требуют принять новый Избирательный кодекс

Под стенами Верховной Рады активисты требуют принять новый Избирательный кодекс

Около 200 активистов перекрыли входы и въезды в Верховную Раду с требованием окончательно утвердить новый Избирательный кодекс.

Как сообщается в сюжете ТСН, с сегодняшнего дня общественные организации начали под стенами парламента бессрочную акцию давления.

Отмечается, что новый Избирательный кодекс депутаты приняли в первом чтении еще в прошлом году.

С того времени его дальнейшее рассмотрение всячески тормозится даже на уровне рассмотрения поправок комитетом.

Законопроект, в частности, предусматривает выборы по открытым партийным спискам и отмену мажоритарных округов.

Как сообщил корреспондент ТСН из парламента, на согласительном совете законопроект не упоминался.

Документ «пропал» в недрах профильного комитета, и даже его авторы говорят о нем как о сыром и неготовом к рассмотрению.

Напомним, в прошлом году 7 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс, представленный председателем парламента Андреем Парубием и депутатами Александром Черненко и Леонидом Емцем.

 

Агентство Телевидения Новости

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