Подарок от компании Baykar

Официально: компания Baykar бесплатно передаст украинской армии три БПЛА Bayraktar TB2, на которые собирал «народные» 500 млн гривен благотворительный фонд Сергея Притулы. Уже собранные средства перенаправят на помощь борьбе народа Украины.

Про йдеться в офіційному листі-зверненні компанії.

«Зібрані кошти ми просимо спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю і рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», – додається у повідомленні.

Дякуємо!

Источник: https://t.me/Sharpreview/15187

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