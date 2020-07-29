Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:14
Просмотров: 11

Податкова та митна служби інтегрують інформаційно-телекомунікаційні системи для якісного надання е-послуг

Податкова та митна служби інтегрують інформаційно-телекомунікаційні системи для якісного надання е-послуг

Для надання якісних е-сервісів платникам Державна податкова служба та Державна митна служба здійснюють інтеграцію своїх інформаційно-телекомунікаційних систем та інших інформаційних ресурсів.

Так, для спрощення ведення Держмитслужбою реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів Держмитслужби, на сьогодні в автоматизованому режимі забезпечується взаємодія Реєстру з Єдиним банком даних про платників податків – юридичних осіб та Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, які ведуться ДПС.

При взятті на облік особи, яка здійснює операції з товарами, програмним забезпеченням передбачено отримання митницями відомостей в електронному вигляді про особу з Єдиного банку даних юридичних осіб та/або ДРФО, у тому числі відомостей, що надійшли до цих баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань.

Зміни у реєстраційних даних осіб (зміна керівника, бухгалтера, адреси (місця проживання) тощо) вносяться до Реєстру на основі даних з Єдиного банку даних юридичних осіб та/або ДРФО, у тому числі Реєстру самозайнятих осіб, отриманих у результаті взаємодії інформаційних систем ДПС та ДМС.

Порядок взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2020 № 286, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.06.2020 за № 593/34876.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінцифра спільно з Академією ДТЕК запускає серію ефірів про ефективний менеджмент
Сегодня 09:50    37
Допомога на дітей одиноким матерям - Міністерство соціальної політики
Сегодня 09:16    86
Мінрегіон сприяє діалогу щодо безбар’єрності
Сегодня 08:17    77
Стали известны детали крупнейшей бот-атаки на Украину
Сегодня 07:35    177
Підсумки тижня за результатами програми «Доступні кредити 5-7-9%»: 196 нових кредитів на загальну суму 638 мільйонів гривень
28.07.2020 09:25    118
Количество жалоб бизнеса на блокировку регистрации налоговых накладных растет 6-й квартал подряд
28.07.2020 09:03    129
Зниження «зелених» тарифів, повернення шахтарів до роботи, оновлення енергобалансу, початок підготовки до зими: Ольга Буславець відзвітувала за 100 днів роботи
28.07.2020 08:34    128
У МВС повідомили про хід розслідування масштабного витоку особистих даних у Telegram
28.07.2020 07:12    152
Офіційні електронні адреси разом з паспортами
28.07.2020 06:27    228
Ігор Петрашко назвав 3 ключові напрямки для зростання економіки
27.07.2020 08:24    171
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 