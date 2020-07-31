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Податкова знижка: що це і як вона допомагає зберегти сімейний бюджет (ВІДЕО)

Податкова знижка: що це і як вона допомагає зберегти сімейний бюджет (ВІДЕО)

Після закінчення студентського навчального року батьки ринули до податкової за знижками.

Адже за оплату контракту у вишах можна повернути 18% сплаченої суми. Така процедура називається податковою знижкою.

Валентина, мати студента

Мама пользовалась для сестры. Я знаю давно, поэтому обратилась в налоговую, чтобы взять эту скидку. – А на что берете? – Ребенок учится в институте.

Аби повернути частину грошей до сімейного бюджету, треба показати чек про оплату. Це може бути сума за навчання протягом шести місяців або цілого року. Окрім цього просять копію паспорта, коду, довідку про зарплату та свідоцтво про народження дитини. 80% українців оформлюють знижку саме на навчання. Але можна це робити і на інше.

Руслан Сулімов, ревізор-інспектор Київського управління ДПС України

Якщо автомобіль переобладнати на газове обладнання, ви можете повернути також. Якщо це робили в автосервісах ліцензійних, які працюють за своєю спеціальністю. Також за страхові платежі, пенсіонні внески. Також за медичні послуги – “ЕКО”.

Цьогоріч до списку додали іпотечні кредити, оплату послуг на всиновлення дитини та за оренду житла для переселенців. Але перед цим перевіряють особу на борги перед державою. У першу чергу – своєчасне подання декларацій та відсутність штрафів з цього приводу.

Роман Чумак, керуючий партнер юридичної компанії “Арес”

Адміністративна відповідальність – це, як правило, штраф. Він дуже маленький, від 17 до 51 гривні. Якраз він передбачений, наприклад, за порушення термінів подачі фінансової звітності.

Підприємці та безробітні не сплачують податок з доходів, тому цю знижку отримати не можуть. У податковій зазначили: зазвичай після подачі документів гроші можна отримати вже за три тижні.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Бондаренко

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