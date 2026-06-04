"Податок на релігію": у парламенті пропонують європейську модель для церков

Нардепи пропонують ввести "податок на релігію" — коли громадянин з частини своїх податків може напряму підтримувати ту релігійну громаду, до якої належить

Голова комітету з питань інформаційної політики Микита Потураєв, зазначив, що подібні моделі вже існують у низці європейських країн і ця ініціатива давно обговорюється серед депутатів.

За його словами, запровадити таку систему можна буде лише після завершення війни.

"Ми маємо забезпечити право громадян України безпосередньо не пожертвою, а в один клік, відсотком своїх податків, підтримувати наші церкви українці, як українці, різні необов'язково православні, для того, щоб у нас, наше священство, не було сегреговано від інших громадян. Дивіться, це не про релігію, це про громадянські права.Я не розумію, як в Україні можуть досі існувати моделі, в які люди, які не просто допомагають нам тримати зв'язок з Богом, які роблять багато речей гуманітарних щодня, і вони що, обмежені мають бути в громадянських правах? Що це таке?"

Також він додав, що в майбутньому варто розглянути моделі державно-церковного партнерства.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/59477

Новости портала «Весь Харьков»