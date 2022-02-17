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«Поддержите тероборону» — в Харьковском облсовете обратились к жителям области

«Поддержите тероборону» — в Харьковском облсовете обратились к жителям области

На позачерговій сесії обласної ради розглянули питання розвитку формування територіальної оборони

Ініціював сесію голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Сьогодні ми розглядаємо важливі для області питання. Це питання територіальної оборони, боєздатності нашої області, цивільного захисту. Сьогодні ми заслухаємо відповідну інформацію керівників правоохоронних органів, військових, у тому числі, для того щоб знати, де ми ще можемо допомогти та сприяти вирішенню локальних проблем», - сказав Олег Синєгубов.

Голова Харківської ОДА підкреслив, що важливим наразі є питання формування територіальної оборони на вимогу ЗУ «Про основи національного спротиву». Зокрема, необхідно забезпечити фінансування місць дислокації новостворених структур.

Також під час сесії розглянули питання щодо внесення змін до Комплексної регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020 – 2022 роки, а також щодо внесення змін до регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту Харківської області на 2021 – 2023 роки.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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