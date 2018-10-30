Подняли тарифи ЖКХ! Как меньше платить за коммунальные услуги даже без субсидии?

В Украине в целом и в Харькове в частности начался отопительный сезон. При этом тарифы на газ, тепло и воду подняли. Что делать?

Какие домашние приборы потребляют больше всего электричества?

Все зависит от класса энергоэффективности прибора. Всего их семь: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.

Самый экономичный — A++, прибор такого класса потребляет не более 30% энергии от среднего показателя. Наиболее «прожорливый» — G, при котором расходуется свыше 125% энергии.

Однако есть бытовая техника, которая потребляет много энергии независимо от класса.

Это посудомоечная машина — от 1,2-1,5 кВт, сушильная машина — 2-3 кВт, кондиционер — до 3,8 кВт. Проточный водонагреватель может «наматывать» до 18 кВт. Также сюда можно отнести стиральную машину, обогреватель, пылесос, микроволновку, духовку, фен, утюг.

Я не готов отказаться от бытовой техники. Как тогда экономить на электроэнергии?

Первым делом перейти на LED-лампы, которые расходуют на 80% меньше энергии и могут работать в 25 раз дольше традиционных ламп накаливания.

Своевременно чистить фильтры и опорожнять пылесборник пылесоса. Переполненный пылесос всасывает пыль гораздо хуже и, соответственно, потребляет больше электричества.

Использовать посуду, соразмерную диаметру конфорки плиты, чтобы не отапливать помещение. Кастрюли и сковородки можно заменить скороваркой — благодаря ее толстым стенкам еда готовится быстрее и дольше остается теплой.

Равномерно распределять белье для стиральной машины — не перегружать ее и, наоборот, не «гонять» ради одной-двух вещей. Норму загрузки можно посмотреть в инструкции к «стиралке».

Вовремя чистить от накипи электрочайник — чем толще налет, тем дольше греется вода.

Закрывать двери и окна, когда работает кондиционер, чтобы тепло или холод не выходили на улицу.

Переставить холодильник подальше от плиты и батареи — каждый градус тепла увеличивает энергозатраты холодильника на 6%, а морозильной камеры — на около 3%. Не стоит забывать о размораживании. Толстый слой льда и инея в морозилке мешает охлаждению и тоже увеличивает энергозатраты.

А если выключать технику из розеток, это поможет?

Да, ведь включенные приборы продолжают потреблять электроэнергию. Например, зарядное устройство, даже после отключения телефона, впустую потребляет до 95% энергии.

Включенный монитор компьютера может «наматывать» от 180 кВт/ч. В этом случае можно включить функцию энергосбережения — она изменяет параметры устройства таким образом, чтобы максимально продлить время его работы от аккумулятора: уменьшает яркость дисплея, отключает фоновые приложения и отменяет выдачу push-уведомлений. Это сокращает количество потребляемой энергии на 40—50%.

Как еще экономить электроэнергию?

Выключать свет, выходя из комнаты. Если память подводит, можно расклеить на уровне глаз записки с напоминалками. В крайнем случае, можно установить датчики движения.

Поклеить светлые обои и покрасить потолки в светлые тона — в этом случае помещение отражает до 80% солнечных лучей и требует меньше искусственного света.

Протирать лампочки от пыли, которая может поглощать до 20% света.

Поставить двухтарифный счетчик — он будет считать электроэнергию по разным тарифам: c 7:00 до 23:00 — по стандартному, а с 23:00 до 7:00 — по ночному (в два раза ниже).

Отказаться от батареи на балконе или лоджии. В сильные морозы при недостаточном давлении воды батарея или трубы могут замерзнуть и лопнуть. А при умеренном холоде из-за тонкости стен на балконах и лоджиях тепло будет уходить на улицу.

Что с водой?

Следите за исправностью смесителей, унитазов и труб. Из капающего крана утекает до 200 литров воды в день. Также можно установить экономичный бачок, душевую насадку с меньшим размером отверстий и порционные смесители.

Полностью загружайте посудомоечную машину. В среднем она расходует около 20 литров холодной воды, поэтому если посуды немного, лучше мыть ее вручную.

Зима, в квартире холодно. Что делать?

Использовать теплоотражатели для батарей — с их помощью можно «выгадать» пару градусов тепла. Лучший материал — вспененный полиэтилен, он недорогой и достаточно долговечный.

Утеплить окна, входные двери, балкон, полы и фасад, чтобы не выпускать тепло из помещения.

Повесить плотные шторы. Это позволит не только расходовать меньше электроэнергии для обогрева зимой, но и сохранять прохладу летом.

Я редко бываю дома и не хочу отапливать пустую квартиру. Что делать?

Поставить терморегулятор — устройство, которое контролирует температуру в помещении. Вы сами выставляете желаемую температуру, и в батареи поступает нужное количество тепла. Так можно не только поддерживать комфортный микроклимат, но и экономить на коммуналке. На время отсутствия достаточно «скрутить» температуру до минимума, чтобы не отапливать помещение впустую.

Источник: Бабель

Новости портала «Весь Харьков»