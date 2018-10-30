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Подняли тарифи ЖКХ! Как меньше платить за коммунальные услуги даже без субсидии?

В Украине в целом и в Харькове в частности начался отопительный сезон. При этом тарифы на газ, тепло и воду подняли. Что делать?

Подняли тарифи ЖКХ! Как меньше платить за коммунальные услуги даже без субсидии?

Какие домашние приборы потребляют больше всего электричества?

Все зависит от класса энергоэффективности прибора. Всего их семь: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G.

Самый экономичный — A++, прибор такого класса потребляет не более 30% энергии от среднего показателя. Наиболее «прожорливый» — G, при котором расходуется свыше 125% энергии.

Однако есть бытовая техника, которая потребляет много энергии независимо от класса.

Это посудомоечная машина — от 1,2-1,5 кВт, сушильная машина — 2-3 кВт, кондиционер — до 3,8 кВт. Проточный водонагреватель может «наматывать» до 18 кВт. Также сюда можно отнести стиральную машину, обогреватель, пылесос, микроволновку, духовку, фен, утюг.

Я не готов отказаться от бытовой техники. Как тогда экономить на электроэнергии?

Первым делом перейти на LED-лампы, которые расходуют на 80% меньше энергии и могут работать в 25 раз дольше традиционных ламп накаливания.

Своевременно чистить фильтры и опорожнять пылесборник пылесоса. Переполненный пылесос всасывает пыль гораздо хуже и, соответственно, потребляет больше электричества.

Использовать посуду, соразмерную диаметру конфорки плиты, чтобы не отапливать помещение. Кастрюли и сковородки можно заменить скороваркой — благодаря ее толстым стенкам еда готовится быстрее и дольше остается теплой.

Равномерно распределять белье для стиральной машины — не перегружать ее и, наоборот, не «гонять» ради одной-двух вещей. Норму загрузки можно посмотреть в инструкции к «стиралке».

Вовремя чистить от накипи электрочайник — чем толще налет, тем дольше греется вода.

Закрывать двери и окна, когда работает кондиционер, чтобы тепло или холод не выходили на улицу.

Переставить холодильник подальше от плиты и батареи — каждый градус тепла увеличивает энергозатраты холодильника на 6%, а морозильной камеры — на около 3%. Не стоит забывать о размораживании. Толстый слой льда и инея в морозилке мешает охлаждению и тоже увеличивает энергозатраты.

А если выключать технику из розеток, это поможет?

Да, ведь включенные приборы продолжают потреблять электроэнергию. Например, зарядное устройство, даже после отключения телефона, впустую потребляет до 95% энергии.

Включенный монитор компьютера может «наматывать» от 180 кВт/ч. В этом случае можно включить функцию энергосбережения — она изменяет параметры устройства таким образом, чтобы максимально продлить время его работы от аккумулятора: уменьшает яркость дисплея, отключает фоновые приложения и отменяет выдачу push-уведомлений. Это сокращает количество потребляемой энергии на 40—50%.

Как еще экономить электроэнергию?

Выключать свет, выходя из комнаты. Если память подводит, можно расклеить на уровне глаз записки с напоминалками. В крайнем случае, можно установить датчики движения.

Поклеить светлые обои и покрасить потолки в светлые тона — в этом случае помещение отражает до 80% солнечных лучей и требует меньше искусственного света.

Протирать лампочки от пыли, которая может поглощать до 20% света.

Поставить двухтарифный счетчик — он будет считать электроэнергию по разным тарифам: c 7:00 до 23:00 — по стандартному, а с 23:00 до 7:00 — по ночному (в два раза ниже).

Отказаться от батареи на балконе или лоджии. В сильные морозы при недостаточном давлении воды батарея или трубы могут замерзнуть и лопнуть. А при умеренном холоде из-за тонкости стен на балконах и лоджиях тепло будет уходить на улицу.

Что с водой?  

Следите за исправностью смесителей, унитазов и труб. Из капающего крана утекает до 200 литров воды в день. Также можно установить экономичный бачок, душевую насадку с меньшим размером отверстий и порционные смесители.

Полностью загружайте посудомоечную машину. В среднем она расходует около 20 литров холодной воды, поэтому если посуды немного, лучше мыть ее вручную.

Зима, в квартире холодно. Что делать?

Использовать теплоотражатели для батарей — с их помощью можно «выгадать» пару градусов тепла. Лучший материал — вспененный полиэтилен, он недорогой и достаточно долговечный.

Утеплить окна, входные двери, балкон, полы и фасад, чтобы не выпускать тепло из помещения.

Повесить плотные шторы. Это позволит не только расходовать меньше электроэнергии для обогрева зимой, но и сохранять прохладу летом.

Я редко бываю дома и не хочу отапливать пустую квартиру. Что делать?

Поставить терморегулятор — устройство, которое контролирует температуру в помещении. Вы сами выставляете желаемую температуру, и в батареи поступает нужное количество тепла. Так можно не только поддерживать комфортный микроклимат, но и экономить на коммуналке. На время отсутствия достаточно «скрутить» температуру до минимума, чтобы не отапливать помещение впустую.

Источник: Бабель

Новости портала «Весь Харьков»

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