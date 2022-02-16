Поднятие флага на самом высоком в Украине флагштоке, гимн в метро и флешмоб: в Харькове отпраздновали День Единства

С сине-желтыми флажками в руках сегодня утром в сквер на берегу реки Лопань сходятся представители общественности, военные и представители местных властей. В 10:00 здесь должно состояться торжественное поднятие Государственного флага на самом высоком в стране флагштоке высотой более 100 метров. После этого звучит гимн Украины в исполнении хора театра «Схид Опера»

Мероприятие приурочено ко Дню единения, введенного накануне президентом Украины Владимиром Зеленским. Это для того, чтобы объединить украинцев и укрепить их дух в условиях постоянного нагнетания ситуации.

Что в планах страны агрессорки никому не известно, поэтому люди должны быть единымими и подготовленным ко всему, считает соорганизатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Владимир Чистилин, соорганизатор харьковской Евромайдана

Я думаю, що заходів дуже мало з точки зору підготовки реальної. Це питання тероборони. На жаль, не все так добре як ми хотіли. І хотілось би справжнього єднання, бо ми проводили марш єднання. Нам його забороняли. У нас будуть акції пов’язані з 8 річницею початку війни, 20 лютого — це день розстрілу. Ми теж запрошуємо владу до єднання

На уровне районов сейчас идет активная работа по комплектованию батальонов терробороны. Параллельно создаются добровольческие формирования, рассказывает краевой атаман Слободского казачьего войска Олег Посохов. Кроме патриотического воспитания молодые казаки занимаются и оборонными проектами и направляют людей в ряды терробороны.

Олег Посохов, краевой атаман Слободского казацкого войска Украинского казачества

Це наше свято. Свято в нас добре, свято єднання. Ми показуємо єдність всіх, і влади, і звичайних українців, і звичайних козаків нашого міста, яке козаки заснували, готовність до самопожертви, до оборони нашого міста навіть в самих складних умовах

Встать в ряды терробороны, чтобы в случае чего защищать Родину, планирует и активист Андрей Эрлих. В 2014-м помогал освобождать Харьковскую облгосадминистрацию от пророссийско-настроенных активистов.

Андрей Эрлих, активист

Белгородские менты были, много титушек оттуда привезено было и в какой-то момент начался штурм… У нас были палки, щиты, я отбивался огнетушителем

Мероприятия прошли по всей стране, в каждом районе и каждой территориальной общине, отметил председатель ХОГА Олег Синегубов. Поддаваться паническим настроениям и провокациям соседнего государства не нужно, ведь рядом множество патриотически настроенных людей и украинское войско.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

Ми ж не можемо думати, що в голові у певної людини. Ми маємо робити все для того, щоб вона не відбулась. Але ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій. Ми готові до будь-якого сценарію. Однак хочу заспокоїти наших громадян, що наразі будь-яких передумов для хвилювання немає. Це лише та гібридна війна, яку веде наш ворог

Приобщились празднования нового государственного праздника и харьковские спасатели. Подняли национальный флаг, прикрепили к форменной одежде сине-желтые ленты и исполнили гимн.

А две тысячи студентов Харьковского национального университета внутренних дел подготовили флешмоб. Среди них – курсантские подразделения Почетного караула, барабанщицы, воспитанники Лицея «Правоохранитель» и участники художественной самодеятельности.

Также гимн Украины сегодня с утра могли услышать пассажиры харковского метро.

Агентство Телевидения Новости