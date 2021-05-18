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Подорожуєте до Криму незаконно?- Отримаєте штраф

Подорожуєте до Криму незаконно?- Отримаєте штраф

Не зважаючи на неодноразові попередження, громадяни продовжують порушувати визначений законодавством України Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Тільки протягом вихідних, під час перевірки документів в КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим, прикордонники виявили 6 таких правопорушників – громадян України. Всі вони незаконно потрапили в тимчасово окупований Крим з території Російської Федерації через закриті пункти пропуску.

Зазначимо, з початку року співробітники Держприкордонслужби під час заходів перевірки виявили майже 400 правопорушників та наклали штрафів на суму більше 617 тисяч гривень.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством України, потрапити на територію Кримського півострова можна лише через КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар». КПВВ працюють щоденно та цілодобово.

Источник: dpsu.gov.ua

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