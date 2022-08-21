Подовжена комендантська година та комплекс заходів безпеки: ХОВА про День Незалежності на Харківщині

В Україні не будуть проводити масові заходи на День Незалежності.

У Харкові й Харківській області, які постійно обстрілює рф, є загрози посилення провокацій, повідомили в ХОВА. Останній тиждень посилених обстрілів про це свідчить.

«Ми не маємо давати ворогу шансів на жодні провокації, тому начальник ОВА запровадив посилення та збільшення тривалості комендантської години».

Крім того, впродовж цих днів буде вжитий комплекс заходів безпеки, спрямований на підвищення обороноздатності області й міста.

Агентство Телевидения Новости