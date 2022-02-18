Подразделение «Росатома» заказало сувенирные бюстики Берии

Входящая в структуру «Росатома» корпорация «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» закупило 15 сувенирных бюстов Лаврентия Берии. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Сумма контракта составила 1,4 миллиона рублей. В качестве поставщика чугунных статуэток руководителя сталинских репрессивных органов выступила группа компаний «Развитие-НН».

Нарком, а затем министр внутренних дел Лаврентий Берия входил в политбюро ЦК ВКП(б). В 1944 году возглавил советский атомный проект. За успешные испытания первой атомной бомбы в 1949 году был удостоен Сталинской премии первой степени.

«Дождь» напоминает, что в 2021 году «Росатом» намеревался установить памятник Берии в павильоне «Атомная энергия» на ВДНХ. Это вызвало негодование потомков участников атомного проекта, назвавшего Берию символом беззакония, жестокости и нравственного разложения.

Источник: nigroll.com

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