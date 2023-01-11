Подробности визита Анналены Бербок в Харьков

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Бербок приїхала до Харкова після його запрошення

Олег Синєгубов

"Сьогодні разом з українським колегою Дмитром Кулебою Харківщину відвідала федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Під час візиту відвідали харківський район Салтівка, який найбільше постраждав від ворожих обстрілів та інші місця російських злочинів. Провели змістовні переговори щодо притягнення росії до відповідальності за її злочини, щодо відновлення інфраструктури Харківщини та щодо постачання Україні нових зразків сучасної зброї.

Ми завжди щиро раді бачити на нашій землі справжніх друзів та партнерів. Дякую особисто пані Бербок та уряду й народу Німеччини за усю допомогу яку отримує Україна і Харківщина. Це і гуманітарні вантажі, і міжнародна підтримка, і допомога нашим військовим, які захищають не лише власну країну, а й мир в усій Європі."

Глава МИД Германии пообещала еще больше оружия для Украины, а также «конкретные предложения» по содействию вступления Украины в ЕС, передает Reuters.

Также Анналена Бербок назвала Харьков «символом абсолютного безумия российской войны против Украины»

Анналена Бербок – первый немецкий чиновник, посетивший восток Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ее визит ранее не анонсировали.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/31313

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