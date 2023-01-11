Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 60

Подробности визита Анналены Бербок в Харьков

Подробности визита Анналены Бербок в Харьков

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Бербок приїхала до Харкова після його запрошення

Олег Синєгубов

"Сьогодні разом з українським колегою Дмитром Кулебою Харківщину відвідала федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Під час візиту відвідали харківський район Салтівка, який найбільше постраждав від ворожих обстрілів та інші місця російських злочинів. Провели змістовні переговори щодо притягнення росії до відповідальності за її злочини, щодо відновлення інфраструктури Харківщини та щодо постачання Україні нових зразків сучасної зброї.

Ми завжди щиро раді бачити на нашій землі справжніх друзів та партнерів. Дякую особисто пані Бербок та уряду й народу Німеччини за усю допомогу яку отримує Україна і Харківщина. Це і гуманітарні вантажі, і міжнародна підтримка, і допомога нашим військовим, які захищають не лише власну країну, а й мир в усій Європі."

Глава МИД Германии пообещала еще больше оружия для Украины, а также «конкретные предложения» по содействию вступления Украины в ЕС, передает Reuters.

Также Анналена Бербок назвала Харьков «символом абсолютного безумия российской войны против Украины»

Анналена Бербок – первый немецкий чиновник, посетивший восток Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ее визит ранее не анонсировали.

Подробности визита Анналены Бербок в Харьков

Подробности визита Анналены Бербок в Харьков

Подробности визита Анналены Бербок в Харьков

Подробности визита Анналены Бербок в Харьков

Подробности визита Анналены Бербок в Харьков

Подробности визита Анналены Бербок в Харьков

Джерело: https://t.me/now_kharkov/31313

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Постійні місії МАГАТЕ, інспекція Рівненської АЕС та можливості працюючих енергоблоків. Яка наразі ситуація в енергетиці?
Сегодня 07:23    21
В области заметили редкое зимнее явление
Сегодня 07:19    36
Оперативна інформація станом на 06.00 11.01.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    37
За 11 місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 000 генераторів на $355 млн
Сегодня 07:03    47
Россия сократила интенсивность артобстрелов, местами на 75%, - CNN
Сегодня 06:55    53
«Ничем не может стрелять»: оккупант рассказал о больших проблемах со сдачей подлодки в РФ (Аудио-перехват)
Сегодня 06:36    70
З початку війни СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів
Сегодня 06:27    75
Штучний інтелект вступив у конфлікт з російськими соціологами щодо підтримки війни.
Сегодня 06:18    93
Россия не предупредила Китай о вторжении в Украину: в правительстве КНР теперь говорят о недоверии лично Путину, — Financial Times (https://www.ft.com/content/e592033b-9e34-4e3d-ae53-17fa34c16009) со ссылкой на источники
Сегодня 06:10    79
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    96
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 