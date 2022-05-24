Подтверждена гибель 4600 мирных граждан от рук оккупантов, – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о том, что в Украине подтверждено по меньшей мере 4600 жертв среди мирного населения от рук российских оккупантов, из них 232 ребенка.

Об этом она заявила в ходе выставки Russia War Crimes House в здании, которое многие годы было русским домом в Давосе, сообщает Корреспондент.

«Эти цифры не включает данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам, что ситуация там катастрофическая… многие города и поселки разрушены до основания», – сказала она.

Генпрокурор отметила, что военные преступления россии подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.

«Типичные для зверств преступления со стороны вооруженных cил рф, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят об умышленной жестокости и насилии в отношении мирных жителей», – сказала Венедиктова.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»