Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:42
Просмотров: 109

Погиб украинский экс-нардеп с российским гражданством Давид Жвания

Погиб украинский экс-нардеп с российским гражданством Давид Жвания

Это произошло в Запорожской области на блокпосту оккупантов в районе села Новопокровка во время обстрела, – сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Экс-нардеп погиб сегодня от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области. Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем «Росатома».

Источник: https://t.me/truexanewsua/46104

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Это война одного человека, - главный дипломат ЕС Боррель
Сегодня 08:14    26
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2022 року
Сегодня 08:04    53
Новости из США. Понедельник, 9 мая 2022
Сегодня 07:55    59
Брюссель озвучит «мнение» по заявке Украины о членстве в ЕС в июне, - Al Jazeera
Сегодня 07:24    100
10 хороших новин 9 травня
Сегодня 07:15    118
Пропагандистський ресурс Росії "Лента.ру" опублікував правдиві статті щодо війни в Україні
Сегодня 07:05    111
Про долю скіфського золота з краєзнавчого музею Мелітополя нічого не відомо – Федоров
Сегодня 06:55    99
Оперативна інформація станом на 06.00 10.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 06:48    105
На виїзді з Харкова знайшли тіла українців, розстріляних окупантами, - Нацполіція
Сегодня 06:37    135
Брифинг в Одессе Шмыгаля и Мишеля. Основные моменты
Сегодня 06:19    104
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 