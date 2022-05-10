Погиб украинский экс-нардеп с российским гражданством Давид Жвания

Это произошло в Запорожской области на блокпосту оккупантов в районе села Новопокровка во время обстрела, – сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Экс-нардеп погиб сегодня от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области. Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем «Росатома».

Источник: https://t.me/truexanewsua/46104

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