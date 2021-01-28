Поглощение Беларуси: что известно о «гауляйтере» от РФ в окружении Лукашенко

Беларусь и Россия не просто две соседних страны, которые объединены в рамках Союзного Государства, это еще и две родственные по своей сущности диктатуры, строящиеся вокруг личностей Лукашенко и Путина. Оба кстати практически одногодки, и что немаловажно пришли к власти демократическим путем, безусловно, не без помощи различных ухищрений и манипуляций, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Конечно, лукашенковское правление более долгое и можно сказать, что Путин это в чем-то ученик своего более матерого беларуского визави. Если в одной части «Союзного государства» дела идут плохо, то по логике вторая часть также должна испытывать как минимум дискомфорт.

Долгое время беларускому руководству удавалось в своих интересах умело имитировать союзничество с Москвой, имея от этого финансовую отдачу. И все же сохранялась отдаленность политических процессов в двух странах. К примеру, протестные волны в России в прежние десятилетия не особо сказывались на белорусских реалиях, и все обходилось скупыми упоминаниями в официальных источниках. В свою очередь попытки, к примеру, «Васильковой революции» уже в Беларуси не резонировали на РФ.

Все поменялось с того момента, когда Путин решил прекратить имитационные активности и запустил процесс реального поглощения Беларуси в последние году, когда отношения Минска и Москвы стали очень прохладными, и «Союзное государство» могло исчезнуть вовсе, как это уже случалось с СССР.

Давно не является секретом поиск Лукашенко в 2019-2020 годах каналов нормализации отношений с США, чтобы декларируемую многовекторную политику сделать действительно многовекторной. Но игра хитреца Лукашенко на многих фронтах как серпом была обрублена протестами, стартовавшими в августе 2020 года, и преследующих своей целью демонтаж его режима, растратившего легитимность. Ситуацией дестабилизации Беларуси воспользовались российские спецслужбы, особенно ГРУ.

С одной стороны, под контроль была взята сама протестная активность и она приобрела характер бесцельных выпадов на режим, не ведущих к его падению. С другой стороны, Кремль приставил к виску Лукашенко оружие и сделал его абсолютно послушной марионеткой. То, что именно ГРУ оказалось в наибольшем выигрыше от раскачки ситуации указывает стремительный карьерный взлет Александра Вольфовича, который 26 января стал государственным секретарем Совета безопасности РБ. Как подчеркнул сам Лукашенко для него Вольфович это теперь главный помощник по работе со всеми силовыми структурами, так сказать государево око.

Вольфович — это надсмотрщик от Путина над всеми делами Лукашенко, ведь если бы не шатания, раскачка и «внешние вмешательства», то он никогда бы так не взлетел, а продолжал бы находится на позиции в Генштабе, где после его повышения «больше такого опытного человека нет». Карьера Вольфовича, выходца из Татарстана примечательна тем, что он сын военного, и еще во времена Союза закончил МВОКУ, а потом в 2008 г. обучался в Военной академии Генштаба РФ, т.е. кузнице кадров ГРУ. Именно с этого момента он начал набирать вес: стал генерал-майором, потом первым замом начальника Генштаба, потом первым замом министра обороны, и вот, наконец, стал координатором всего силового блока. Иными словами, в текущих условиях фактическим «гауляйтером» Беларуси.

Одним из последствий тесного привязывания Беларуси к России становится феномен синхронизации протестной активности в двух странах, только на белорусской почве процесс идет с небольшим опережением. Есть мнение, что Путин почувствует себя в шкуре Лукашенко, а также мысль о перенимании российскими охранителями режима методов работы их белорусских коллег, конечно на будущее.

Если эти утверждения окажутся верными, то вполне возможен вариант прихода людей из ГРУ на топовые позиции в окружении Путина, как это уже случилось в Беларуси. Чтобы это избежать клану российских чиновников и чекистов необходимо оперативно общипать перья группировки военных. Шойгу уже получил черную метку, и пока сидит тихо. Пока тихо, и пока сидит.

Источник: sprotyv.info

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