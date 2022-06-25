Погоджено перелік об’єктів, які відновлять за держкошт на Харківщині в першу чергу

На Харківщині вже погоджено перший перелік будівель, які за підтримки уряду буде відновлено після ворожих обстрілів.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема він зазначив, що постійно разом з заступниками відвідує райони області.

“Наслідки руйнувань від повномасштабного російського вторгнення – жахливі. Обстріли цивільної інфраструктури продовжуються. Попри все – наші громадяни повертаються до домівок, тому робимо все можливо, щоб забезпечити людей найнеобхіднішим: електро-, тепло- та водопостачанням. Звичайно, де це можливо, адже найперше – зважаємо на безпекову ситуацію в тій чи іншій громаді”, – сказав Олег Синєгубов.

Він також зазначив, що у квітні Кабінет міністрів України виділив Харківській області з резервного фонду держбюджету 250 млн грн для ліквідації наслідків бойових дій. Половина цих коштів піде на відновлення об’єктів обласного підпорядкування, решта – міського. І на сьогодні вже є перший перелік будівель, де пройдуть аварійно-відновлювальні роботи.

Як зауважив голова ХОВА, в цьому переліку школи, дитячі садочки, медичні заклади, будівлі ДСНС, багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, котельні. Загалом – 45 об’єктів у Харкові, а також населених пунктах Чугуївської та Роганської громад. Наразі частково укладено договори з підрядними організаціями, які готові приступити до виконання робіт.

Олег Синєгубов підкреслив, що погоджений перелік об’єктів – це невелика, але важлива частина того, що потрібно зробити в Харкові та області, щоб ліквідувати наслідки російської агресії.

“Разом із профільним заступником Михайлом Харнамом продовжуємо працювати над обстеженням постраждалих будівель, формуємо пропозиції щодо відновлення – черговий такий пакет уже подали на погодження Мінрегіону, за ним буде ще не один. Попереду – багато роботи”, – додав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости