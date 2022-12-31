Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 108

Погрози, залякування, вбивства. Санду відреагувала на ймовірність переговорів з Росією

Погрози, залякування, вбивства. Санду відреагувала на ймовірність переговорів з Росією

Президент Молдови Мая Санду заперечила можливість переговорів з Росією. За її словами Кремль вдається до звичного для нього інструменту - погроз, залякувань та вбивств.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За словами Санду, вона не бачить можливість підтримувати з Росією конструктивні відносини після повномасштабного вторгнення на територію України.

Відповідаючи на питання регулярні погрози Кремля, президент Молдови назвала це звичним інструментом для Росії.

"На жаль, такими інструментами працює Росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?", - зазначила Санду.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вторая волна мобилизации в России начнётся 5 января, - Буданов
Сегодня 10:36    16
Панихида по "СССР 2.0"
Сегодня 10:22    47
Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть рф
Сегодня 10:08    54
«Вся операция строилась на уверенности, что сопротивления не будет»
Сегодня 09:54    71
Харківщина. 31 грудня
Сегодня 08:57    109
Тысяча нижегородцев окольцевала храм гигантской георгиевской лентой
Сегодня 08:50    125
Від «денацифікації» до «війни з колективним Заходом»
Сегодня 08:38    105
ISW, 30 декабря
Сегодня 08:30    107
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.12 орієнтовно
Сегодня 08:14    110
"Нас из 140-ка 45 человек осталось" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:02    111
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 