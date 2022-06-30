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Похищенных россией украинцев на границе будут пропускать без документов: как это работает

Похищенных россией украинцев на границе будут пропускать без документов: как это работает

Незаконно вывезенные в россию украинцы могут вернуться в Украину без документов. Однако для этого им нужно добраться до границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Самое лучшее, чтобы были документы, но если не будет - пограничники имеют базы данных, где есть сведения о наших соотечественниках", - пояснил он.

По его словам, украинцы должны предоставить пограничникам сведения о себе (ФИО и дате рождения), чтобы их было легче идентифицировать. После этого граждане должны подождать завершения проверки.

"Пограничники обеспечат надлежащие условия на период проверки и это займет столько времени, сколько потребуется", - отметил Демченко, не уточнив конкретные сроки таких проверок.

Источник: rbc.ua

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