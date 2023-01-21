Пояснение насчёт "долгой войны"

Есть 2 основные современные стратегии освободительных войн:

1) "Огневой вал": это тактика борьбы СССР против Германии. Результат удается достичь миллионными жертвами среди мирного населения, военных, а также многомиллиардных потерь в военной технике. По итогу побеждает тот, у кого больше людского и военного ресурса в совокупности. Является методом "быстрой войны" - по всем фронтам, со всей техникой. К тому же считается наименее эффективным методом войны, ввиду критичности провала на любом из фронтов.

2) "Медленная война" - реализуется через дистанционные удары, которые серьезно понижают боеспособность противника, после чего следует наступление вглубь территории, где противник лишился основных ресурсов для удержания территории. Комбинированная стратегия применяется на 1-2 участках фронта одновременно, но обычно не охватывает весь театр военных действий. Характеризуется наименьшим количеством потерь среди личного состава и техники. При этом характерны значительные косвенные потери: экономический потенциал, численность населения (рождаемость, беженцы), социалка и т.п.

Прекращаем плач Ярославны в комментариях: Украине предоставили самый крупный военный транш с начала войны. Военный потенциал оного заточен на отражение угроз мобилизации, а также на освобождение нескольких участков фронта.

Освобождение будет осуществляться по "долгой" стратегии: сначала методично расстреливаются ключевые объекты военной защиты оккупантов, потом нарушается инфраструктурная сеть противника, затем удары наносятся по скоплениям личного состава (желательно - командование), и лишь затем происходит "заход" на территорию, где сопротивление противника минимально. Тогда он вынужден либо сдаваться в плен, либо бежать.

Таким образом удается избежать "выравнивающей" модели войны. Обычная пропорция потерь нападающей стороны и защищающейся составляет 3 к 1.

Освобождая территории медленным способом, Украина сохраняет пропорцию 1 к 3 в худшем случае (такого расклада, к слову, не было). На некоторых участках - при высокой эффективности артиллерии - пропорция может доходить до 1 к 12 в пользу Украины.

Так что "долгая война" - это не "как страшно, нас все предали", а вполне действенный вариант, который действительно не даёт Украине осуществить "раж-атаку" в сторону России, при этом сохраняет жизни военным (как это ни парадоксально), а также сохраняет технику.

Так действительно дольше, но в таком случае защита оказывается надёжной. В данном контексте остановить продвижение ВСУ будет сложнее, поскольку оно не построено на "цепной реакции", на которой зиждется любая "быстрая война".

Примером попытки "быстрой атаки" является как вся задумка Путина, так и "вторая фаза" - в лице битвы за Донбасс, когда действительно удалось нахрапом взять Северодонецк и Лисичанск. Но наступательный потенциал стёрся, в результате чего у России остался путь либо к очередной мобилизации, либо к отступлению. В Украине столько людских ресурсов под попытки быстрых контратак нет.

И тонна обвинений в адрес союзников с украинской стороны - это то, над чем мы смеемся с самого начала войны: "Россия не делает выводов о неэффективности огневого вала".

Теперь те, кто вместе со мной смеялись над единственной тактикой России, говорят о том, что войну можно закончить за две недели, предоставив Украине все оружие НАТО.

При этом непонятно, кто им будет управлять, когда этому обучат, и откуда найдут столько людей, которые ринутся в бой, а затем откуда возьмутся ресурсы на удержание освобождённых территорий. Это всё та же "война за Донбасс" с Z-броском, но уже в обратную сторону.

Другая "быстрая битва" была организована "вагнеровцами" под Бахмутом. Спустя полгода они взяли Соледар, который превратился в тир для украинцев.

Так что ответ на вопрос "Почему Запад не поставит все и сразу?" заключается в низком шансе на успех этого всего и сразу.

Так Запад может сточить свои военные ресурсы, при этом не добиться ничего на поле боя. И это будет концом. Реальным концом войны, поскольку восполнять ресурсы после провала попытки быстрого освобождения/захвата практически невозможно.

Сейчас же долгая стратегия позволяет находить уязвимости россиян, попутно подстраивая стратегии под изменения на фронте. Так что преимущество долгой войны - в гибкости и надёжности.

Так что возникает парадокс: чем более быстрой будет война за освобождение, тем больше будет жертв с украинской стороны в среде военных и тем ниже шанс на успех Украины.

Украина всегда воевала сильно лучше классической пропорции 1 к 3 по причине умного использования ресурсов. Украина не воевала и не воюет в лоб, чего требует быстрая война. Другого метода быстрой войны, кроме "Киев за 3 дня, Берлин - за неделю", нет.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7735

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