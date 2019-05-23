Появилась петиция об отставке Зеленского: 25 тысяч подписей набраны за сутки

На сайте главы государства опубликована петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского .

Петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 22 мая, и уже 23 мая, по состоянию на 15:11, набрала 25000 подписей. Её автором является Максим Безрук.

Отметим, после набора необходимого количества подписей петицию должен рассмотреть президент, однако сбор подписей продлится еще в течение 92 дней. Только после этого петицию сможет рассмотреть глава государства.

«Первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию, - говорится в тексте петиции, - Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти. Создается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!».

Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Во втором туре выборов он набрал рекордные 73,22% голосов, тогда как его оппонент Петр Порошенко - 24,45%. Официальные результаты выборов были объявлены 30 апреля, однако депутаты смогли назначить дату инаугурации только 16 мая.

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины и официально возглавил государство. Сразу после этого он объявил о роспуске Верховной Рады.

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