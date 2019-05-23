Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:26
Просмотров: 396

Появилась петиция об отставке Зеленского: 25 тысяч подписей набраны за сутки

Появилась петиция об отставке Зеленского: 25 тысяч подписей набраны за сутки

На сайте главы государства опубликована петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского .

Петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 22 мая, и уже 23 мая, по состоянию на 15:11, набрала 25000 подписей. Её автором является Максим Безрук.

Отметим, после набора необходимого количества подписей петицию должен рассмотреть президент, однако сбор подписей продлится еще в течение 92 дней. Только после этого петицию сможет рассмотреть глава государства.

«Первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию, - говорится в тексте петиции, - Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти. Создается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины!».

Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Во втором туре выборов он набрал рекордные 73,22% голосов, тогда как его оппонент Петр Порошенко - 24,45%. Официальные результаты выборов были объявлены 30 апреля, однако депутаты смогли назначить дату инаугурации только 16 мая. 

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины и официально возглавил государство. Сразу после этого он объявил о роспуске Верховной Рады.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 