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Появилось фото Олега Сенцова во время медосмотра

Появилось фото Олега Сенцова во время медосмотра

Пресс-служба Управления федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовала фото украинского политзаключенного Олега Сенцова, который с 14 мая 2018 года объявил и держит голодовку.

"28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов. Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения", - говорится в сообщении УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сделано ли опубликованное фото именно 28 сентября, не уточняется. Не уточняется также, о какой именно коррекции лечения идет речь.

Напомним, 28 сентября УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги для планового обследования. Предыдущие фото Сенцова, сделанные 9 августа, опубликовала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.

Появилось фото Олега Сенцова во время медосмотра

Агентство Телевидения Новости

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Темы: сенцов

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