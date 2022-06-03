В Минэкономике ФРГ заявили, что освобождения от введенного ЕС эмбарго на поставки нефти из России для НПЗ компании "Роснефти" PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт на северо-востоке Германии не будет. И для Кремля, который расчитывал использовать этот канал - это стало катастрофой.

Пока все развивается по худшему для «Роснефти» сценарию. Несмотря на все старания мэра Шведта Аннекатрин Хоппе, правительство решило пойти по жесткому пути.

До сих пор НПЗ Восточной Германии в Шведте и Лойне получали нефть по "Дружбе", Ранее Министр экономики Хабек заявлял, что НПЗ в городе Лойна в случае объявления эмбарго на российскую нефть может получать ресурсы через порт польского Гданьска. Но теперь и Гданьск закрыт для россиян. Что будет с самим НПЗ в Шведте, пока неясно, но явно ничего хорошего. И это прекрасно. Потому что чем хуже России - тем лучше для Украины и всего цивилизованного мира.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/15536

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