Пока Запад не изучит натуру скорпиона, он обречен на то, чтобы быть укушенным и потопленным.

- Родилась я, выросла и училась в Шведском королевстве.

- Что ты несешь? Ты же в Ленинграде!..

- Да, но Ленинградская область была исконной шведской территорией и была завоевана Петром Первым.

Петербург был построен с целью стать крепостью против шведов: «Отсель грозить мы будем шведу. / Здесь будет город заложен / Назло надменному соседу. / Природой здесь нам суждено / В Европу прорубить окно».

Петровские завоевания были одной из наиболее запомнившихся глав двухсотлетней истории под названием «Российские завоевательные войны».

Картина Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» запечатлела несколько агрессивное и не совсем дружественное завоевание сибирских народов. (Экспедиция Ермака Тимофеевича 1581 г.) Меня разбирает смех, когда россияне вменяют американцам покорение индейских племен. Русские покоряли якутов, чукчей, эвенков, алеутов, ханты, манси с такой жестокостью, что зверства, совершавшиеся россиянами по отношению к алеутам и другому местному населению (индейцам) в Калифорнии (помните форт Росс, «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду»), вызвали в Калифорнии ужас и протест испанской администрации.

Три доллара, поставленные мною полтора месяца назад на кон в споре, войдет ли Путин в Украину, достались мне. Суперуважаемые суперобразованные военные историки-аналитики и просто военные убеждали, что Путин блефует, что никакой войны не будет. Мое музыкальное образование подсказало: войдет и будет.

В музыкальном училище при консерватории я увлеклась биографией Шопена. Меня потрясла история его бегства из Польши во Францию во время подавления польского восстания войсками Николая Первого.

Разорение шопеновского имения Желязова Воля. Огромная польская эмиграция во Францию. Петр Черкасов: «В 1831 году тысячи польских повстанцев и членов их семей, спасаясь от преследований властей Российской империи, бежали за пределы Царства Польского. Они осели в разных странах Европы, вызывая сочувствие в обществе, которое оказывало соответствующее давление на правительства и парламенты. Именно польские эмигранты постарались создать России крайне неприглядный образ душителя свобод и очага деспотизма, угрожающего «цивилизованной Европе». Полонофильство и русофобия с начала 1830-х годов стали важными составляющими европейского общественного мнения».

Чтобы ощутить дыхание истории при сегодняшнем конфликте России с пока еще независимой Украиной, посмотрите на портрет Станислава Августа Понятовского, короля Польши с 1764-го по 1795 годы, и внимательно прочитайте его титул: «Божьей милостью и волей народа король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтский, киевский, волынский, подольский, подляшский, инфлянтский, смоленский, северский, черниговский и прочее, и прочее».

Станислав Август Понятовский был королем РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ, сильнейшей и огромнейшей империи, претендующей в XVII веке на московский трон. Иван Сусанин, по преданию, шедших на Москву поляков завел в лес в 1613 году. Рылеев: «Чистейшая кровь чистый снег обагрила, она для России спасла Михаила» – первого из династии Романовых на престоле. Речь Посполитая постепенно была уничтожена выборностью короля, внутренними раздорами и военными действиями Австрии, Пруссии и России до ее полного краха и раздела.

Украина как часть Польши бесконечно то завоевывалась Австрией, то возвращалась к Польше, пока во время третьего, последнего раздела Польши окончательно не потеряла независимость и не попала под управление России.

Еще до перехода Суворова через Альпы, совместной с австрияками бесполезной военной захватоперации, Суворов прославил себя, жесточайшим образом подавив Польское восстание 1794 г., войдя с войсками в Варшаву. Литературу об ужасах резни гражданского населения, как и оправдание этой резни, можно легко найти. Варшава тогда, как и Киев сегодня, отстаивала свою независимость от ига Российской империи.

Военные захватспецоперации Екатерины Второй привели к трем разделам Польши – в 1772-м, 1792-м, 1795 годах – и последующим бесконечным восстаниям поляков, пытавшихся освободиться от навязанной им участи быть униженным огрызком Русской империи, от которой они освободились только в 1922-м – во время «чуда на Висле», когда Красная армия за отсутствием припасов остановилась, не взяв Варшаву. Но недолго, всего 17 лет, побыла Польша независимым государством – до очередного нападения Российской империи (под псевдонимом Советский Союз) и очередного раздела Польши с лучшим другом – нацистской Германией.

Пушкин отражает пропутинский, победно-захватнический сентимент, испытываемый сегодня огромной частью российского населения. Кто сидит в Кремле, значения не имеет. Не тиран создает рабов – рабы создают тирана. «Каков народ, такие и бояре». Народ хочет победы. Чтоб было как при Сталине. «Если надо, повторим». Коллективный оргазм победы хотят ощутить, хотят увидеть поверженную Украину – как современники, окружавшие Пушкина, хотели увидеть поверженную Польшу. В двух мало цитировавшихся стихах «Бородинская годовщина 1831» и «Клеветникам России» это отражено.

Итак, решая вопрос, войдет ли Путин на Украину, нужно было учесть, что его предшественники только в XVIII веке входили туда три раза минимум, в XIX веке – несколько раз, а про XX век смешно говорить – просто сновали туда и обратно, туда и обратно.

Почему все в таком удивлении от того, что Путин начал войну? Или прочли странный закон, что на суде при разборе преступления нельзя упоминать предыдущие? Вы удивляетесь, что серийный убийца кого-то еще убил?

Давайте посмотрим на российские агрессии XX века. Вторжение в Польшу. Вторжение в Финляндию. Война с Гитлером? Послушайте речь Сталина перед подписанием пакта Молотова – Риббентропа: «Нам нужна война!». Не хотел объединяться с Англией, Францией против Гитлера, потому что тогда

Гитлер на Польшу не нападет и войны не будет, а без войны коммунизм во всем мире не победит. Коммунизм под руководством Сталина и с войной победил и захватил пол-Европы.

Не прошло и десяти лет – танковое вторжение в Венгрию. Она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога. Советским казахам и эстонцам Венгрия нужна не была.

Установка ядерных ракет на Кубе войной не считается.

Участие в боевых действиях на стороне Египта и других ближневосточных стран против Израиля войной не считается.

Создание тренировочных лагерей для террористов никогда не существовавшей «палестинской нации» в Казахстане войной не считается.

Прошло чуть больше десяти лет – и танковое 1968 года вторжение в Чехословакию. Она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога.

Участие во Вьетнамской войне на стороне Вьетконга войной тоже не считается, хотя Андропов заявил: «Мы выиграли войну во Вьетнаме на улицах Вашингтона».

Прошло чуть больше десяти лет – и вторжение в Афганистан. Испугались, что там будет проамериканское правительство. Президента вытащили из дворца и пристрелили.

Прошло чуть больше десяти лет – и вторжение в Чечню. Она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога.

Прошло чуть больше десяти лет – и вторжение (2008) в Грузию. Она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога.

Прошло чуть меньше десяти лет – и вторжение (2014) в Украину (Крым). Она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога.

Прошло чуть меньше десяти лет – и еще одно вторжение в Украину. Она пыталась выбраться из-под российско-советского сапога.

Всего лишь несколько лет Россия (Советский Союз) в XX веке не участвовала в военных действиях, карательных операциях и геноциде других народов. Это были 1935–1937 годы, когда она вела чудовищную, с десятками миллионов жертв, карательную экспедицию и геноцид против своего собственного народа.

Российская ментальность агрессивна и склонна к насилию. Векторы агрессивности отдельных людей сливаются в гигантский вектор агрессии и насилия государства над другими странами, а главное – над своими подданными. Любые правители – Петр Первый, Сталин, Путин – только отражение этой подозрительности и агрессивности. В первую очередь эта подозрительность и злоба обращаются на чуть отличающихся умом, талантом, богатством, просто удачей в своей среде. По выражению Беллы Ахмадулиной, это страна, которая своими крысиными зубами загрызает лучшее, что у нее есть. Эмигрантское кладбище в Париже – могилы русской культуры. Ни из одной страны мира лучшие люди не спасаются в других странах от преследований своих собратьев.

Склонность к насилию отражается в первую очередь в насилии над себе подобными. Русский философ Зиновьев сказал, что НКВД возникло не потому, что необходимо было арестовывать, пытать и убивать, а потому, что была огромная масса людей, которая желала арестовывать, пытать и убивать. Это не Сталин привязывал голых заключенных к лошадям и пускал по ледяным торосам. Это не Сталин в лагерях связывал заключенных женщин и сажал обнаженными в муравейники. Когда на Западе увидели зарисовки с натуры лагерного охранника Д. Зангиева, они отправили альбом в раздел садистской порнографии.

То, что Россия действительно умеет делать, это война и оружие. Один американский конгрессмен сказал, что Россия – это страна третьего мира с современной военной техникой. Петр Первый колокола с церквей снимал и в пушки переливал. Что еще в реальности делалось, кроме оружия и создававшихся для военного превосходства спутников? Военный бюджет в стране был всегда самый большой. В тяжелые времена кормили только армию. Петербург, город, построенный Петром как крепость, чтоб «грозить шведу», при Советах превратился в гигантский оружейный завод и огромный центр военных исследований. Даже ленинградская тюрьма «Кресты» была превращена в шарашку. Моя родственница, приезжавшая туда за чертежами для военного завода, насчитала только в одном зале 400 кульманов, за которыми работали заключенные инженеры.

Как-то я шла с маленькой дочкой по длиннейшему проспекту на Охте. Ребенок захотел по-маленькому. В надежде найти туалет я заходила с ней в каждый подъезд, но все эти с виду гражданские здания оказывались «закрытыми ящиками» с пропускными пунктами и военной охраной внутри. И так вдоль всего огромного проспекта. Все мои старшие знакомые и сверстники в Ленинграде работали или на военных заводах, или в «ящиках». Вся страна работала на оборону. В восьмидесятые годы оборону от кого?

Игорь Губерман: «России не опасен внешний враг, ее хранят пространства и снега. Куда страшнее внутренний дурак, усердно сочиняющий врага». Нет, дорогой Игорь, с внутренним просто дураком было бы проще. Это агрессор, опасный, расчетливый и совсем не глупый. Россия непрерывно создает оружие. Она беременна оружием. Эта тяжелая оружейная беременность высасывает из нее все соки. Такая беременность рассосаться не может. Она рождает войну. Война с Украиной – результат в стиле Второй мировой войны – план захвата, разработанный генералитетом.

Россия вроде бы приблизилась к цивилизации: заграничный туризм, компьютеры, доллары, айфоны, aйпады, кофеварки, микроволновки и прочие гаджеты, прямые самолеты в Канкун, виллы в Черногории, квартиры в Дубае и Болгарии. Нет, нужно все изгадить. Напоминает американский анекдот про лягушку и скорпиона. Лягушка (западная цивилизация) перевозит скорпиона через реку. Неожиданно он ее кусает. «Что же ты делаешь, – вскрикивает лягушка. – Ты же утонешь вместе со мной!» –«Ничего не могу с собой поделать, – отвечает скорпион. – This is my nature!»

Пока Запад не изучит натуру скорпиона, он обречен на то, чтобы быть укушенным и потопленным.

(с) Татьяна МЕНАКЕР

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»