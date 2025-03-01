Поліція Харківщини повідомила посадовцю про підозру у службовій недбалості

У 2021 році між одною з міських рад Харківщини в особі першого заступника та підприємством, визначеним переможцем за результатами проведення відкритих торгів, був укладений договір про розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції місцевої загальноосвітньої школи на загальну суму 4 580 075 гривень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Навчальний заклад у березні 2022 року був зруйнований внаслідок збройної агресії російської федерації. Не враховуючи це, посадовець не перевірив якість документації та підписав акти виконаних робіт, на підставі яких перерахував підприємству бюджетні кошти в повному обсязі.

Згідно з висновками судової експертизи, надана проєктно-кошторисна документація не відповідала завданню на проєктування, не містила рішень щодо демонтажу зруйнованої будівлі та відновлення її конструкцій. Як наслідок, державі було заподіяно збитків на суму понад 4,5 мільйона гривень.

25 лютого 2025 року слідчі СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСБУ в Харківській області повідомили 34-річному фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

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