Поліція: Виконавчі документи у сфері автоматичної фіксації порушень ПДР відтепер надсилатимуться у електронній формі

Мін’юст та Державна виконавча служба разом із Патрульною поліцією України та Міністерством внутрішніх справ розпочали електронну взаємодію. Відтепер для примусового виконання надсилатимуться виконавчі документи, видані в електронній формі. Наразі це стосується правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих автоматично.

«Ми першими об’єднали автоматизовані та інформаційні системи фіксації порушень ПДР, сплати штрафів онлайн за допомогою мобільного застосунку «ДІЯ», направлення до органів ДВС електронного виконавчого документу (постанови) на базі системи АСВП (Автоматизованої системи виконавчого провадження). При цьому важливо, що виконавчі документи в електронній формі мають відповідати усім вимогам Закону «Про виконавче провадження» та на нього має бути накладений електронний підпис», – розповів заступник Міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

Пред’явлення до примусового виконання виконавчих документів, виданих у електронній формі, стало можливим після ухвалення минулоріч Верховною Радою змін до Закону України «Про виконавче провадження». Вони врегульовують питання примусового виконання органами ДВС та приватними виконавцями рішень, які видані уповноваженими органами, у формі електронного документу. При цьому Закон не змінює порядок примусового виконання виконавчих документів, які видані у паперовій формі, та не встановлює особливостей виконання виконавчих документів, які видані у формі електронного документу.

«Важливо, що єдина система не передбачає ані «автоматичного списання коштів» з рахунків громадян, ані запровадження нових обмежень чи санкцій! Процедура стягнення заборгованості залишається без змін. Йдеться виключно про повний перехід від паперового до електронного документообігу. Те, що раніше потребувало чималих матеріальних та людських ресурсів, зараз скоротилося до кількох кліків на планшеті», – зазначає заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Таким чином зазначені нововведення дозволять:

● скоротити строки на оформлення та підготовку для направлення на примусове виконання постанов про накладення адміністративних стягнень за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (спочатку зафіксовані автоматично, а згодом і всі інші);

● пришвидшити проведення виконавчого провадження;

● знизити витрати на друк виконавчих документів та послуги поштового зв’язку;

● зменшити частку «ручної» роботи поліцейських;

● зробить процес проведення виконавчого провадження більш ефективним, технологічним та сучасним.

Найважливішим позитивним наслідком впровадження цих змін стане інформування громадян про стан виконавчого провадження через існуючі онлайн-сервіси (bdr.mvs.gov.ua, портал “ДІЯ”, електронний кабінет водія), що спростить процедуру сплати штрафу та закриття виконавчого провадження.

Джерело: Міністерство юстиції України, МВС України

Источник: itc.ua

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