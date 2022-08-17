Поліція задокументувала наслідки ворожого обстрілу міста Богодухів на Харківщині

В результаті влучання снаряду зруйновний об’єкт критичної інфраструктури. Потерпілих немає.

Повідомлення про обстріл міста надійшло до поліції 17 серпня о 05:30.

За адреcою виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські вилучили речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Агентство Телевидения Новости