Поліція звертається до громадян з проханням дотримуватись заходів особистої безпеки

Нацполіція Харківської області нагадує, що з 18:00 до 6:00 діє комендантська година, під час якої заборонено переміщуватись вулицями.

Під час повітряної тривоги та обстрілів переховуйтеся в укриттях. Якщо ви залишилися у власній оселі – обов’язково відійдіть від вікон.

У вечірній час та протягом комендантської години не вмикайте світло в приміщеннях, щоб не привертати уваги ворожої артилерії та авіації.

Завжди майте при собі документи, ліки, предмети першої необхідності.

Не наближайтесь та не торкайтесь боєприпасів, що не розірвалися. Дотримуйтесь заходів безпеки та обов’язково поясніть дітям необхідність бути уважними та не чіпати підозрілі предмети та завідомо небезпечні боєприпаси. При виявленні таких небезпечних предметів звертайтеся до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.

Агентство Телевидения Новости