Полезные санкции, говорили они...

Когда российское руководство говорит своим холопам, что санкции не являются проблемой для России, то они откровенно врут. Это легко можно увидеть, если почитать статьи адресованные профильным российским эксперта , а не для плебса, которому регулярно скармливают ура-патриотическую чушь. Хочу ознакомить вас с выдержками из этих статей:

"Зависимость РФ от иностранного программного обеспечения для управления своими заводами, фермами и нефтяными месторождениями превращается в одну из самых больших проблем для отечественной промышленности, поскольку все больше ИТ-провайдеров уходят с рынка в ответ на войну в Украине.

Международные санкции и напряженность в связи с войной вынудили промышленных производителей от Siemens AG до SMS Group GmbH свернуть свою деятельность на том, что когда-то было одним из их крупнейших рынков. Их компьютерных программ может не хватать больше, чем их машин.

По словам Елены Семеновской, российского аналитика IDC, поиск программного обеспечения для автоматизированного проектирования и производства превращается в серьезную проблему, которая будет тормозить разработку.

“Российские аналоги в этой области намного слабее, а потребность в них высока”, - сказала Семеновская. “Но на данный момент подход заключается в том, чтобы полагаться на пиратство и устаревшие копии, что является тупиковым и неустойчивым путём”.

Иностранное программное обеспечение часто внедряется непосредственно в промышленное оборудование и управляет высокоточными процессами. Производители оборудования тщательно охраняют свою интеллектуальную собственность и во многих случаях не предоставляют клиентам доступ к кодам, используемым для управления их заводами, сказал в интервью Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям ПАО "Северсталь".

По словам Дунаева, в сталеплавильном производстве, где для получения дорогостоящей продукции может потребоваться точность в пределах нескольких сотых миллиметра, даже небольшие отклонения могут привести к обесценению продукции.

“Все отрасли промышленности сталкиваются с одними и теми же проблемами”, - сказал Дунаев. “Многие процессы в современных установках контролируются программным обеспечением”.

Отток является серьезной проблемой для нефтегазовой отрасли страны, где отечественное программное обеспечение составляет всего 5-10% отраслевых инструментов и часто является “неоптимальным”, по словам первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

Ситуация усугубляется истощением традиционных нефтяных месторождений России, что вынуждает производителей использовать трудноизвлекаемые запасы, которые требуют более сложного оборудования и программ, если страна хочет сохранить добычу на текущем уровне.

“Сверхсложное программное обеспечение для сейсморазведки, моделирования пластов, бурения и гидроразрыва пласта не понадобится, если у нас не будет оборудования для всех этих процессов”, - заявил Сорокин ранее в этом месяце на Петербургском международном экономическом форуме.

Даже местное производство продуктов питания, где в последние годы Россия добилась успехов в развитии отечественного сельского хозяйства, сталкивается с проблемами. Мясоперерабатывающие предприятия Ros Agro Plc, одного из крупнейших агрохолдингов страны, полагаются на импортные системы управления производством, или MES.

“Мы критически зависим от европейских компаний с точки зрения MES, и мы пока не знаем, что делать, если что-то случится”, - заявил Максим Басов, председатель правления Ros Agro Plc, на Петербургском форуме.

По словам Дунаева из "Северстали", если сбои программного обеспечения приведут к отказу оборудования, заводам могут потребоваться запасные части, которые трудно найти и которые становятся все более дорогими. А некоторые невозможно купить неофициально. Чтобы избежать таких задержек, он предложил участникам отрасли сотрудничать в создании базы данных запасных компонентов, которыми можно делиться по мере необходимости.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/16672

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