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Полгода в плену: в Харькове прошла акция в поддержку украинских моряков

Полгода в плену: в Харькове прошла акция в поддержку украинских моряков

Около 3 десятков горожан вышли на акцию в центре Харькова, чтобы поддержать украинских моряков.

25 мая исполняется полгода, с того момента, как 24 украинцев взяли в плен росийские военные.

Участники акции принесли с собой фотографии всех пленников. Скандировали "Вернитесь в родную гавань", "Они не преступники - они пленники" и "Россия - страна агрессор".

Активисты собрались у фонтана рядом с ХНАТОБом и пустили по воде три корабля из пенопласта, названные как и украинские суда, которые захватили российские военные, и желто-голубые бумажные кораблики. Их активисты смастерили во время акции.

Участники акции подчеркнули - таким образом хотят напомнить всем украинцам о моряках, которые до сих пор находятся в плену. И подчеркнуть, что представители власти должны продолжать борьбу за их освобождение.

Агентство Телевидения Новости

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