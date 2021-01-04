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Полицейские охраны Харькова получили новенькие Renault

Полицейские охраны Харькова получили новенькие Renault

Автопарк роты Управления полиции охраны в Харьковской области пополнился восемью современными автомобилями Renault. Как сообщили в ГУНП, сертификаты правоохранителям вручили начальник Департамента полиции охраны Сергей Парфенюк и руководитель областного главка Харьковщины Андрей Рубель.

По словам Сергея Парфенюка, руководство Департамента полиции охраны вместе с руководителями областных подразделений постоянно работает над обновлением материально-технической базы, экипировки полицейских охраны.

Начальник Управления полиции охраны в Харьковской области Юрий Лукавенко сообщил, что в 2020 году экипажами полиции охраны совершено около 70 000 выездов, по результатам которых задержано более 300 человек.

«Наша структура является успешным, мобильным и подготовленным полицейским подразделением, - отметил Юрий Лукавенко. - И чем лучше каждое подразделение обеспечено технически, тем увереннее чувствуют себя граждане. При содействии Департамента полиции охраны в течение 2020-го мы смогли за собственные средства закупить 10 новых служебных автомобилей. Они используются для охраны объектов, обеспечения общественной безопасности на маршрутах патрулирования, а также для реагирования на вызовы граждан».

Агентство Телевидения Новости

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