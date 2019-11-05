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Полицейским в Харькове приобретут жилье

Полицейским в Харькове приобретут жилье

За счет Госбюджета полицейским и сотрудникам ГУНП в Харьковской области купят 10 квартир.

Из покупаемых квартир 9 – однокомнатных и 1 – двухкомнатная. Официальное сообщение об отборе предложений по продаже квартир полиции выставлено на сайте облуправления.

Срок закупки (поставки) квартир: до 18 ноября.

Как ранее сообщалось, Харьков увеличит финансирование программ льготного жилья.

Городские власти планируют продлить срок действия обеих программ до 2025 года, а также увеличить финансирование программы по молодежному кредитованию на 20 млн грн, а по доступному жилью – на 10 млн грн. Общий размер финансирования обоих программ составит 100 млн грн.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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